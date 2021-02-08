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ЮАР приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca. Такую же вакцину заказала и Украина

08.02.2021, 06:43
ЮАР приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca. Такую же вакцину заказала и Украина - Фото
Вакцина AstraZeneca (Фото: EPA-EFE/JOE GIDDENS)

ЮАР временно приостановил развертывание вакцинации против коронавируса препаратом от компании AstraZeneca, передает CNN. Украина также заказывала эту вакцину.

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Представители южноафриканского Минздрава объяснили, что приостановка связана с исследованием университета Витватерсранда.

Ученые не показали конкретных данных исследования, но утверждают в пресс-релизе: первичные данные показали пониженную эффективность вакцины AstraZeneca против южноафриканского варианта коронавируса (B.1.351) в сравнении с более ранними штаммами. Результаты исследования представлены на экспертную оценку, и вскоре будет выпущен препринт научной статьи.

Министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе сказал, что приостановка будет временной, пока ученые не выяснят, как наиболее эффективно использовать вакцину AstraZeneca.

Сам производитель ранее заявлял, что тесно сотрудничает с Минздравом ЮАР для оценки эффективности вакцины против южноафриканского варианта вируса. В компании полагают, что вакцина будет эффективна в предотвращении тяжелого течения болезни у инфицированных B.1.351, особенно когда интервал между дозами вакцины составляет от восьми до 12 недель.

Компания также сообщала, что работает с Оксфордским университетом над адаптацией вакцины против варианта B.1.351, чтобы "она была готова к осенней доставке, если понадобится".

СПРАВКА. Согласно первичному анализу третьей фазы испытаний вакцины AstraZeneca в Великобритании, Бразилии и Южной Африке, она показывает эффективность в 76% уже после первой дозы. После второй дозы, введенной с интервалом 12 недель, эффективность повышается до 82%.

В Британии считают результаты исследований "действительно обнадеживающим" и абсолютно превосходными". Там уже ввели первую дозу прививки 10 млн человек.

Марк Сировой
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коронавирус вакцина AstraZeneca COVID-19 юар штамм
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