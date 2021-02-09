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Вакциной AstraZeneca в ЕС не хотят прививать пожилых, Украина – да. Степанову нужны факты

09.02.2021, 06:52
Вакциной AstraZeneca в ЕС не хотят прививать пожилых, Украина – да. Степанову нужны факты - Фото
Максим Степанов (Фото: Минздрав/Facebook)

Несмотря на отказ части топ-стран ЕС от вакцинирования пожилых антиковидным препаратом Oxford/AstraZeneca, в Украине его будут применять для всех возрастных категорий. И лишь в случае, если выяснится, что опасения регуляторов упомянутых выше стран небеспочвенны, Минздрав пересмотрит применение AZD1222 (ChAdOx1) среди пожилых.

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Первой от этого препарата при вакцинировании пожилых отказалась Германия, сославшись на то, что число добровольцев такого типа в клинических исследованиях было якобы мало (13% от числа всех), чтобы сделать выводы о том, защищает ли он эту возрастную группу. Вслед за ФРГ воздержались и некоторые другие страны ЕС.

Степанов подчеркнул, что вокруг вакцинации в мире "много политики и порой информации, которая не отвечает действительности", а также "есть разные сообщения, а есть факты". Например, еще в ноябре 2020-го разработчики сообщали о "сильном иммунном ответе" на прививку у пожилых. Минздрав, говорит министр, отслеживает информацию об использования "оксфордского" препарата в разных возрастных группах.

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По словам Степанова, главный фактор, на который они ориентируются: чтобы вакцина защищала от летальных исходов COVID-19, то есть на самый последний рубеж защиты.

"Если у нас будут соответствующие подтверждающие факты, тогда будем говорить (о решении не вакцинировать пожилых). Если мы говорим вообще об AstraZeneca, то это основная вакцина, которую использует глобальная инициатива COVAX", – сказал министр.

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По предварительным данным, Украина по программе COVAX получит до 12 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca и Novavax, причем последнюю нужно вводить (пока что) только раз. Сколько будет доз первой и второй, пока неизвестно.

При этом ВОЗ вчера рекомендовала не отказываться от AZD1222 из-за информации из ЮАР, что он весьма слабо (якобы) защищает от южноафриканского варианта коронавируса B.1.351. Между тем, от "британца" B.1.1.7 (Kent) вакцина защищает вполне неплохо.

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Евгений Пилипенко
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