Вакциной AstraZeneca в ЕС не хотят прививать пожилых, Украина – да. Степанову нужны факты

Несмотря на отказ части топ-стран ЕС от вакцинирования пожилых антиковидным препаратом Oxford/AstraZeneca, в Украине его будут применять для всех возрастных категорий. И лишь в случае, если выяснится, что опасения регуляторов упомянутых выше стран небеспочвенны, Минздрав пересмотрит применение AZD1222 (ChAdOx1) среди пожилых.

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Первой от этого препарата при вакцинировании пожилых отказалась Германия, сославшись на то, что число добровольцев такого типа в клинических исследованиях было якобы мало (13% от числа всех), чтобы сделать выводы о том, защищает ли он эту возрастную группу. Вслед за ФРГ воздержались и некоторые другие страны ЕС.

Степанов подчеркнул, что вокруг вакцинации в мире "много политики и порой информации, которая не отвечает действительности", а также "есть разные сообщения, а есть факты". Например, еще в ноябре 2020-го разработчики сообщали о "сильном иммунном ответе" на прививку у пожилых. Минздрав, говорит министр, отслеживает информацию об использования "оксфордского" препарата в разных возрастных группах.

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По словам Степанова, главный фактор, на который они ориентируются: чтобы вакцина защищала от летальных исходов COVID-19, то есть на самый последний рубеж защиты.

"Если у нас будут соответствующие подтверждающие факты, тогда будем говорить (о решении не вакцинировать пожилых). Если мы говорим вообще об AstraZeneca, то это основная вакцина, которую использует глобальная инициатива COVAX", – сказал министр.

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По предварительным данным, Украина по программе COVAX получит до 12 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca и Novavax, причем последнюю нужно вводить (пока что) только раз. Сколько будет доз первой и второй, пока неизвестно.

При этом ВОЗ вчера рекомендовала не отказываться от AZD1222 из-за информации из ЮАР, что он весьма слабо (якобы) защищает от южноафриканского варианта коронавируса B.1.351. Между тем, от "британца" B.1.1.7 (Kent) вакцина защищает вполне неплохо.

Вчера Степанов заявил, что Украина получила подтверждение на 22 млн доз вакцин против COVID-19.

В январе/феврале в Германии в доме престарелых вакцинированные Pfizer-BNT пожилые подхватили британский штамм, но симптомы болезни у всех легкие: вакцина защитила их от тяжелого течения болезни, но не уберегла от заражения.

Испытания AZD1222 показали эффективность 90%, когда людям сначала давали половину дозы, а через месяц – полную дозу.

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Евгений Пилипенко

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