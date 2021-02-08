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"Украинцы – не кролики". Зеленский не хочет экспериментов с российской вакциной Спутник-5

08.02.2021, 11:22
Владимир Зеленский (скриншот из видеозаписи)

Никакой официальной информации о том, что российский "Спутник-5" – действенная антиковидная вакцина с эффективностью 91%, якобы нет, и "экспериментировать" на украинцах с ней не будут. Так на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" президент Владимир Зеленский ответил на вопрос о возможности закупки препарата из страны-агрессора для вакцинации украинцев.

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По словам главы государства, "никакого гарантированного подтверждения, что она дает результат, нет".

"Я считаю, что граждане Украины – это граждане, люди, и точно не, извините за такое сравнение, кролики. На них экспериментировать мы не имеем права", – подчеркнул президент.

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Зеленский добавил, что перед тем, как предлагать эту вакцину Украине, властям России следует обеспечить ей свое население. "Тогда это будет не о политике", – считает глава государства.

На уточняющий вопрос, поменяет ли он мнение, если регулятор ЕС скажет, что российская вакцина эффективна, Зеленский сказал: "У нас уже есть договоренности с европейскими и мировыми производителями самых качественных вакцин".

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Евгений Пилипенко
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Владимир Зеленский вакцинация медицина вакцина прививка ВОЗ форум коронавирус COVID-19 Спутник-5
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