Зеленский: Я готов показать на личном примере – вакцинация важна, нужна и безопасна

Президент Владимир Зеленский, который в 2020 году перенес с семьей коронавирусную болезнь COVID-19, готов привиться "на камеру", когда такие препараты будут доступны в Украине для массовой вакцинации. Об этом он заявил, открывая всеукраинский форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

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Президент сказал, что когда "решили вопрос" поставок вакцин в Украину, появилась другая проблема — недоверие к прививкам и отказ от вакцинации немалой части населения.

"Я готов личным примером, как и большинство мировых лидеров, показать людям, что вакцинация важна, она безопасна и нужна", – подчеркнул глава государства.

Далее, на сессии вопрос/ответ, Зеленский сказал, что будет вакцинироваться "с военными как главнокомандующий".

По словам Зеленского, он общался с европейскими лидерами, и там мнение такое, что путешествия по ЕС в ближайшее время будут доступны только вакцинированным.

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Выступавший после Зеленского глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус предостерег: вирус можно одолеть, если бороться с пандемией по всему миру, а не только в развитых странах, которые скупили огромную долю доз вакцин.

Евгений Пилипенко

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