Байден о коронавирусе: Коллективный иммунитет до осени – непростая задача

Несмотря на все усилия по экстренной вакцинации и эпидемию, очень сложно будет до осени сформировать у американцев коллективный иммунитет против коронавируса SARS-CoV-2. Такие опасения выразил в комментарии каналу CBS News президент США Джо Байден.

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"Идея, что это можно сделать и мы получим коллективный иммунитет до конца этого лета, – это очень непросто", – сказал американский лидер.

По состоянию на утро 8 февраля в США ввели более 42 млн доз мРНК-вакцин от Pfizer-BNT и Moderna, пишет Bloomberg. Процесс стартовал в середине декабря.

"Ради своей семьи, соседей, своей страны – носите маску", – увещевает Байден в Facebook.

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Со дня на день госрегулятор страны рассмотрит заявку на применение третьего препарата – однодозной вакцины от компании Johnson & Johnson, которая основана на аденовирусном векторе Ad26.

Достижение коллективного иммунитета против вируса, который вызывает COVID-19, – одна из тем, насчет которой у вирусологов нет единого мнения. Большинство склоняются к тому, что он возможен, если переболело или было привито не менее 67–75% популяции. Другие опасаются, что разные варианты коронавируса, вроде "южноафриканского" или "бразильского", могут свести на нет усилия по достижению иммунитета толпы.

Евгений Пилипенко

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