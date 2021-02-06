Ученые Израиля заявили, что массовая вакцинация может сдержать распространение COVID-19

Израильские ученые заявили, что их стране понадобилось три недели вакцинации препаратом от Pfizer-BioNTech, чтобы замедлить рост новых случаев заболевания коронавирусом. По их мнению, такая масштабная вакцинация может способствовать сдерживанию распространения болезни, однако для окончательных выводов нужно больше времени, пишет Bloomberg.

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Общенациональная программа вакцинации в Израиле стартовала 20 декабря 2020 года и уже спустя 21 день в стране начали фиксировать уменьшение числа новых заболевших, а также количества госпитализаций. Со временем реальный эффект от вакцины может с течением времени проявиться еще больше, отметили ученые института имени Вейцмана.

"Поскольку Израиль стал одной из первых стран, где проводят кампанию по вакцинации такого масштаба, мы считаем, что такая количественная оценка может представлять большой интерес для многих стран мира", – говорится в их заявлении.

По мнению доцента кафедры биологии Израильского технологического института Двира Арана, вакцина оказалась "очень эффективной для сокращения количества случаев заболевания, госпитализации и смертей".

Вместе с тем, ученые отметили, что у пожилых людей иммунный ответ иногда оказывался снижен или отложен в связи с возрастными ухудшениями иммунной функции организма в целом.

1 ноября 2020 года Израиль начал испытывать антикоронавирусную вакцину BriLife на людях.

19 декабря израильский премьер Биньямин Нетаньяху публично привился от COVID-19: видео.

К 10 января 2021 года в Израиле начали вводить людям вторую дозу вакцины, а привитым первой дозой был уже каждый пятый.

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Дарья Мостовая

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