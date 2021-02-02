Франция не рекомендовала вакцину AstraZeneca для людей старше 65 лет

Французское управление здравоохранения заявило, что вакцину AstraZeneca Covid-19 следует вводить только людям в возрасте до 65 лет, поскольку пока недостаточно данных о ее эффективности для пожилых людей. Об этом сообщает BBC.

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Как отмечается, регулирующий орган ЕС по лекарственным средствам одобрил вакцину Oxford-AstraZeneca для всех взрослых, но каждая страна Евросоюза должна сама определиться с ее использованием.

Германия, Австрия, Швеция и Польша уже рекомендовали не прививать людей старше 65-ти вакциной AstraZeneca, а в Бельгии и Италии одобрили ее только для людей до 55 лет.

Как ожидается, данные по эффективности AstraZeneca для пожилых людей появятся в ближайшие недели.

4 января Британия первой в мире начала вакцинировать население препаратом от Oxford-AstraZeneca.

23 января стало известно, что AstraZeneca на 60% сократит поставки вакцины в ЕС в первом квартале. Это связано с производственными проблемами на заводе вакцин в Бельгии.

29 января Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило использование вакцины Oxford-AstraZeneca против COVID-19 для людей старше 18 лет.

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Наталия Медведева

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