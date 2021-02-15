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ВОЗ одобрила две версии вакцины AstraZeneca для экстренного использования

15.02.2021, 19:59
ВОЗ одобрила две версии вакцины AstraZeneca для экстренного использования - Фото
Вакцина AstraZeneca (Фото: EPA-EFE/Remko de Waal)

Сегодня, 15 февраля, Всемирная организация здравоохранения одобрила две версии вакцины AstraZeneca против COVID-19 для использования в экстренных случаях. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

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Как отмечается, две версии вакцины – это препараты, которые производятся в Южной Корее (AstraZeneca-SKBio) и Институтом сыворотки Индии.

Разрешение ВОЗ использовать вакцину в чрезвычайных ситуациях является необходимым условием для поставок препарата в рамках программы COVAX. Это также позволяет странам ускорить получение разрешения регулирующими органами на импорт и применение вакцин против COVID-19.

  • 5 февраля в Минздраве заявили, что Украина также получит 12 млн доз от компаний AstraZeneca и Novavax.
  • 10 февраля ВОЗ рекомендовал использовать вакцину, разработанную Оксфордским университетом и AstraZeneca, для пожилых людей и против новых штаммов коронавируса.
  • 15 февраля два региона в Швеции временно приостановили вакцинацию против коронавируса прививками производства AstraZeneca, из-за обнаруженных побочных эффектов.
Наталия Медведева
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