ВОЗ одобрила две версии вакцины AstraZeneca для экстренного использования

Сегодня, 15 февраля, Всемирная организация здравоохранения одобрила две версии вакцины AstraZeneca против COVID-19 для использования в экстренных случаях. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

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Как отмечается, две версии вакцины – это препараты, которые производятся в Южной Корее (AstraZeneca-SKBio) и Институтом сыворотки Индии.

Разрешение ВОЗ использовать вакцину в чрезвычайных ситуациях является необходимым условием для поставок препарата в рамках программы COVAX. Это также позволяет странам ускорить получение разрешения регулирующими органами на импорт и применение вакцин против COVID-19.

5 февраля в Минздраве заявили, что Украина также получит 12 млн доз от компаний AstraZeneca и Novavax.

10 февраля ВОЗ рекомендовал использовать вакцину, разработанную Оксфордским университетом и AstraZeneca, для пожилых людей и против новых штаммов коронавируса.

15 февраля два региона в Швеции временно приостановили вакцинацию против коронавируса прививками производства AstraZeneca, из-за обнаруженных побочных эффектов.

Наталия Медведева

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