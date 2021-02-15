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Коронавирус. Два региона Швеции приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

15.02.2021, 06:43
Коронавирус. Два региона Швеции приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca - Фото
Вакцина AstraZeneca (Фото: EPA-EFE/JOE GIDDENS)

Два региона в Швеции временно приостановили вакцинацию против коронавируса прививками производства AstraZeneca, сообщает The Local. Украина тоже должна получить эту вакцину от COVID-19.

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Как сообщается, делать прививки временно прекратили в регионе Седерманланд, где у 100 из привитых 400 медиков выявили побочные эффекты. На такой же шаг пошли в Эвелборге.

Пресс-секретарь Седерманланда Фредрик Густавссон отметил, что побочные эффекты не были серьезными, но они проявились у большего числа привитых медиков, чем ожидалось.

Руководитель сферы здравоохранения Седерманланда Магнус Йоханссон объяснил, что приостановка сделана по двум причинам: чтобы исследовать ситуацию и не столкнуться с нехваткой медицинских кадров.

"Это обычные озноб, боли в теле и лихорадка. Проблема в том, что мы вакцинировали так много людей на одном рабочем месте. Вот почему мы делаем паузу. Это не имеет никакого отношения к вакцине. Мы просто немного беспокоимся о рабочих кадрах на выходных", – сказала координатор вакцинации в Эвелборге, Тина Манссон Седерлунд.

В то же время представитель AstraZeneca в Скандинавии Андреас Хеддини заявил, что компания очень серьезно относится к вопросам безопасности вакцины. По его словам, препарат уже ввели миллионам людей по всему миру – побочные эффекты не были серьезными и не должны вызывать чрезмерного беспокойства.

  • 5 февраля в Минздраве заявили, что Украина получит 12 млн доз вакцины от компаний AstraZeneca и Novavax.
  • 8 февраля ЮАР временно приостановила развертывание вакцинации AstraZeneca, так как местные ученые заявили о ее меньшей эффективности против южноафриканского варианта вируса B.1.351. Производитель вакцины заявил, что препарат эффективен против тяжелого течения болезни у инфицированных B.1.351. А власти Австралии призвали граждан к спокойствию на фоне новостей из ЮАР, поскольку вакцина выполняет основную задачу.
  • 10 февраля ВОЗ рекомендовала AstraZeneca для пожилых людей и против новых штаммов коронавируса.

Читайте также: НАБУ расследует закупку вакцины от COVID-19. Что случилось и чем грозит? Разбор

Марк Сировой
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вакцина швеция коронавирус COVID-19 AstraZeneca Седерманланд Эвелборг
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