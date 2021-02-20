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Визит Степанова в Индию. Украина получит 500 000 доз "индийской" вакцины CoviShield

20.02.2021, 18:15
Визит Степанова в Индию. Украина получит 500 000 доз
Глава МОЗ Степанов в Индии (источник - facebook.com_IndiaInUkraine)

Из Индии в Украину в ближайшее время будет доставлен первый транш вакцины CoviShield производства местного Serum Institute India (SII): объем партии составит 500 000 доз. Об этом говорится в заявлении посольства Индии в Украине в Facebook.

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"Эта вакцина позволит Украине начать кампанию по общественной вакцинации по всей стране", – сообщили в посольстве, подчеркнув, что Украина сможет стать одной из первых стран, получивших этот препарат в феврале и что в будущем ожидается поставка "большего количества вакцин made in India".

СПРАВКА. Разработчик технологии этой вакцины на аденовирусном векторе – Оксфордский университет и компания AstraZeneca. Фактически, CoviShield – это та же "оксфордская" вакцина, которую для локального индийского рынка выпускает SII. Вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней). В конце 2020 года "оксфордская" вакцина была одобрена к применению в Британии и Аргентине.

Публикации результатов заключительной фазы клинических испытаний именно CoviShield, которые проводили в Индии, все еще нет.

Читайте также: Средние цены на вакцины против COVID-19. Переплатит ли Украина – таблицы и графики

Дарья Мостовая, Евгений Пилипенко
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Индия вакцина коронавирус AstraZeneca COVISHIELD
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