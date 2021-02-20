Визит Степанова в Индию. Украина получит 500 000 доз "индийской" вакцины CoviShield
Из Индии в Украину в ближайшее время будет доставлен первый транш вакцины CoviShield производства местного Serum Institute India (SII): объем партии составит 500 000 доз. Об этом говорится в заявлении посольства Индии в Украине в Facebook.
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"Эта вакцина позволит Украине начать кампанию по общественной вакцинации по всей стране", – сообщили в посольстве, подчеркнув, что Украина сможет стать одной из первых стран, получивших этот препарат в феврале и что в будущем ожидается поставка "большего количества вакцин made in India".
Публикации результатов заключительной фазы клинических испытаний именно CoviShield, которые проводили в Индии, все еще нет.
- В ноябре 2020 года в Индии заявили, что вакцина CoviShield будет готова до конца года.
- 19 февраля глава Минздрава Степанов вылетел в Индию за вакцинами от AstraZeneca и Novavax.
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