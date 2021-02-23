Как колоть дозы вакцины Oxford-AstraZeneca и какая будет защита: новые данные в The Lancet

Антиковидная вакцина Oxford/AstraZeneca дает наиболее эффективную защиту, если колоть две дозы с интервалом между ними в три месяца и больше (если интервал меньше – смысла немного). Даже одна ее доза вполне неплохо защищает в трехмесячный период, пишут авторы публикации в The Lancet.

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С 23 апреля по 6 декабря 2020 года 24 422 участника клинических испытаний были набраны и вакцинированы в четырех ветвях исследования, из которых 17 178 были включены в первичный анализ (8597 получали вакцину и 8581 – плацебо).

Госпитализаций с COVID-19 в привитой группе не было после первого трехнедельного периода. За то же время в больницу попали 15 заболевших из непривитых. При этом 84 случая инфекции было у привитых и 248 – в плацебо-группе.

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Эффективность одной дозы вакцины с 22 по 90 день после укола – около 76%.

У тех, кто получил две дозы, защита была выше среди вакцинированных с более длительным интервалом между дозами. Например, 81,3% у тех, кто получил второй укол через 3 месяца, и всего 55,1% – у привитых второй дозой менее чем через 1,5 месяца после первой.

При этом анализ показал, что защита не ослабевала в трехмесячный срок после вакцинации одной дозой (как с протективностью дальше – данных пока нет).

Точно так же держатся этот срок и уровни антител (у людей >56 лет – ниже): с минимальным снижением на 90-е сутки. Уровни антител более чем вдвое выше после интервала в три и более месяца по сравнению с интервалом менее 1,5 месяца (данные по лицам от 18 до 55 лет).

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По части безопасности препарата ситуации следующая: так называемые "нежелательные явления" были отмечены после введения доз у 0,9% участников привитой группы и 1,1% плацебо-группы. Зафиксировано 7 смертей, которые считаются не связанными с вакцинацией: 2 в группе "вакцина" и 5 – плацебо.

ВАЖНО. Исследование проводилось в период преимущественного распространения оригинального варианта вируса, а не его мутанта-"британца", который более заразен и, вероятно, несколько повышает тяжесть течения болезни и смертность. Данные с ним, вероятно, отличались бы от тех, что в этом материале. Также авторы, зачем-то смешав несколько разных сценариев, вывели "общую эффективность" после 14 и больше суток после второй дозы – 66,7%.

Ранее медики призвали отложить введение второй дозы вакцины Pfizer-BNT для большей эффективности.

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Евгений Пилипенко

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