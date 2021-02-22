"Получим к осени". Лукашенко заявил, что Беларусь создает свою вакцину от COVID-19
22.02.2021, 15:43
Александр Лукашенко, Владимир Путин (фото - EPA)
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь ведет разработку своей вакцины от коронавируса. Об этом он сказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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"Мы тоже идем этим путем. К осени мы получим и свою вакцину, специалисты у нас есть", — сказал он.
Несмотря на это, Лукашенко заявил, что "самые эффективные вакцины в мире – это российские".
"Как бы там кто не тролил и не бросал камни в огород – это самая эффективная вакцина. Самая. Два-три человека из сотни могут приболеть", – заявил беларуский диктатор.
- 29 декабря прошлого года Беларусь стала второй страной, где начали массово вакцинировать население российским препаратом Sputnik V. По словам Лукашенко, в Беларуси планируют привить 1,2 млн человек (на 9,5 млн населения).
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