"Получим к осени". Лукашенко заявил, что Беларусь создает свою вакцину от COVID-19

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь ведет разработку своей вакцины от коронавируса. Об этом он сказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

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"Мы тоже идем этим путем. К осени мы получим и свою вакцину, специалисты у нас есть", — сказал он.

Несмотря на это, Лукашенко заявил, что "самые эффективные вакцины в мире – это российские".

"Как бы там кто не тролил и не бросал камни в огород – это самая эффективная вакцина. Самая. Два-три человека из сотни могут приболеть", – заявил беларуский диктатор.

29 декабря прошлого года Беларусь стала второй страной, где начали массово вакцинировать население российским препаратом Sputnik V. По словам Лукашенко, в Беларуси планируют привить 1,2 млн человек (на 9,5 млн населения).

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Станислав Стороженко

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