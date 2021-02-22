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99% защита от госпитализации, тяжелого ковида и смерти. Новые данные Израиля по Pfizer-BNT

22.02.2021, 09:56
99% защита от госпитализации, тяжелого ковида и смерти. Новые данные Израиля по Pfizer-BNT - Фото
Вакцина BNT162b2 от Pfizer-BioNTech (фото - ЕРА)

Антиковидная вакцина от Pfizer/BioNTech спустя 14 суток после введения второй дозы почти на 99% защищает от смерти, если привитому все-таки не повезет заболеть коронавирусной болезнью. Такие результаты массового процесса вакцинации в стране показал 20 февраля эпидемиологический отдел Минздрава Израиля.

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Показатели вычисляли по истечению одной и двух недель после второй дозы препарата BNT162b2. Чем больше времени проходило после второй дозы, тем лучше были результаты; но и через неделю показатели протективности были очень высокими.

Итак, эффективность вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 на 14-е сутки после второй дозы (в скобках – через неделю) в сокращении случаев:

— заболевания в целом – 95,8% (91,9%);я
— заболевания с повышением температуры и/или респираторными симптомами – 98% (96,9%);
— госпитализации – 98,9% (95,6%);
— тяжелого ковида – 99,2% (96,4%);
— смерти от ковида – 98,9% (94,5%).

Это данные по вакцинированным до 13 февраля. Графики доступны по ссылке выше.

Читайте также: Эффективность Moderna и Pfizer-BNT против симптомов и госпитализации: оценки из США

Также вчера вышла новая публикация в The Lancet, описывающая эффективность вакцины BNT162b2 среди персонала крупнейшего в стране госпиталя Sheba Medical Centre. Снижение инфицирования медиков коронавирусом составило 30% и 75% в течение 1–14 дней и 15–28 дней после первой дозы соответственно.

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Евгений Пилипенко
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