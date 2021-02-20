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Вспышки коронавируса. В трех областях на неделю закроют кафе и рестораны – Ляшко

20.02.2021, 10:47
Вспышки коронавируса. В трех областях на неделю закроют кафе и рестораны – Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба МОН)

В Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях на неделю закроют заведения общепита из-за вспышки коронавирусной болезни COVID-19. Об этом в эфире программы Свобода слова Савика Шустера на канале Украина заявил главный санврач Виктор Ляшко.

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По словам Ляшко, этих три области – наиболее критические по росту заболеваемости коронавирусом. По его словам, вспышки связаны с массовыми передвижениями в туристическом бизнесе.

"Поэтому ТЭБ и ЧС на местном уровне в среду было принято решение на неделю приостановить всю развлекательную инфраструктуры и все заведения общественного питания", – сказал Ляшко.

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Марк Сировой
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коронавирус карантин вспышка Ивано-Франковская область закарпатская область черновицкая область COVID-19
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