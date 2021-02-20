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Вспышка коронавируса. В Ивано-Франковской области развернут карантинные посты – список

20.02.2021, 13:30
Вспышка коронавируса. В Ивано-Франковской области развернут карантинные посты – список - Фото
Температурный скрининг (Фото: пресс-служба Нацгвардии)

В Ивано-Франковской области из-за вспышки коронавируса развернут карантинные посты. Об этом говорится в протоколе местной комиссии ТЭБ и ЧС от 19 февраля.

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В нем говорится, что посты будут установлены на въездах и выездах отделенных населенных пунктов для ограничения распространения коронавируса. Будет установлен особый режим въезда-выезда, путникам будут мерить температуру и в случае выявлении признаков болезни будут направлять их в больницы.

Планируется установить 16 карантинных постов: пять из них будут круглосуточными. Чтобы посмотреть полный список постов, нажмите на изображение.

В протоколе не уточняется, дата, когда развернут эти пункты. Однако говорится, что уполномоченным лицам поручено это сделать немедленно.

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Марк Сировой
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