Вспышка коронавируса. В Ивано-Франковской области развернут карантинные посты – список

В Ивано-Франковской области из-за вспышки коронавируса развернут карантинные посты. Об этом говорится в протоколе местной комиссии ТЭБ и ЧС от 19 февраля.

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В нем говорится, что посты будут установлены на въездах и выездах отделенных населенных пунктов для ограничения распространения коронавируса. Будет установлен особый режим въезда-выезда, путникам будут мерить температуру и в случае выявлении признаков болезни будут направлять их в больницы.

Планируется установить 16 карантинных постов: пять из них будут круглосуточными. Чтобы посмотреть полный список постов, нажмите на изображение.

В протоколе не уточняется, дата, когда развернут эти пункты. Однако говорится, что уполномоченным лицам поручено это сделать немедленно.

Ивано-Франковская область является лидером среди регионов Украины по суточной заболеваемости COVID-19.

Из-за вспышки COVID-19 в Ивано-Франковской области вводят с 22 февраля ограничения красной зоны и открывают первый в Украине временный госпиталь.

С 24 февраля в Украине начинается адаптивный карантин.

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Марк Сировой

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