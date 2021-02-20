Коронавирус. В Украине снизилось число заболевших за сутки, количество тестов возросло
За прошедшие сутки в Украине выявили 6295 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 6531), сделано 67 017 тестов на COVID-19 (61 215). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
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Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Ивано-Франковской (738), Винницкой (554), Черновицкой (522), Львовской (420) областях и Киеве (415).
За сутки умерли 73 больных COVID-19 (днем ранее – 120), выздоровели – 4539 пациентов (5857), были госпитализированы – 2225 (2304).
Основным методом ПЦР сделано 29 731 тест (26 095), методом ИФА – 16 184 (15 567), экспрес-тестом на антиген – 21 102 (19 553).
За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 1 299 967 заболевших коронавирусом: 25 045 человек умерли, 1 144 516 – выздоровели.
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Динамика заболеваемости COVID-19 в Киеве и областях:
Киев – 415 случаев коронавируса за сутки (днем ранее – 544);
Винницкая область – 554 (581);
Волынская – 166 (180);
Днепропетровская – 290 (397);
Донецкая – 168 (132);
Житомирская – 369 (260);
Закарпатская – 414 (397);
Запорожская – 132 (182);
Ивано-Франковская – 738 (753);
Киевская – 325 (365);
Кировоградская – 42 (63);
Луганская – 45 (43);
Львовская – 420 (422);
Николаевская – 163 (182);
Одесская – 144 (238);
Полтавская – 138 (133);
Ровенская – 142 (134);
Сумская – 143 (104);
Тернопольская – 203 (217);
Харьковская – 280 (182);
Херсонская – 35 (34);
Хмельницкая – 210 (197);
Черкасская – 127 (155);
Черновицкая – 522 (458);
Черниговская – 110 (178).
В сводку об эпидемии не включены данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
- В Минздраве обещали начать вакцинацию против коронавируса с 15 февраля, однако этого не произошло. Степанов объяснил задержку "техническими проблемами логистического характера".
- В ночь на 19 февраля Степанов полетел в Индию за вакцинами от производителей AstraZeneca и Novavax.
- Со следующей недели, с 24 февраля, в Украине начнется адаптивный карантин.
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