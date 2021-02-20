Коронавирус. В Украине снизилось число заболевших за сутки, количество тестов возросло

За прошедшие сутки в Украине выявили 6295 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 6531), сделано 67 017 тестов на COVID-19 (61 215). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Ивано-Франковской (738), Винницкой (554), Черновицкой (522), Львовской (420) областях и Киеве (415).

За сутки умерли 73 больных COVID-19 (днем ранее – 120), выздоровели – 4539 пациентов (5857), были госпитализированы – 2225 (2304).

Основным методом ПЦР сделано 29 731 тест (26 095), методом ИФА – 16 184 (15 567), экспрес-тестом на антиген – 21 102 (19 553).

За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 1 299 967 заболевших коронавирусом: 25 045 человек умерли, 1 144 516 – выздоровели.

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Динамика заболеваемости COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 415 случаев коронавируса за сутки (днем ранее – 544);

Винницкая область – 554 (581);

Волынская – 166 (180);

Днепропетровская – 290 (397);

Донецкая – 168 (132);

Житомирская – 369 (260);

Закарпатская – 414 (397);

Запорожская – 132 (182);

Ивано-Франковская – 738 (753);

Киевская – 325 (365);

Кировоградская – 42 (63);

Луганская – 45 (43);

Львовская – 420 (422);

Николаевская – 163 (182);

Одесская – 144 (238);

Полтавская – 138 (133);

Ровенская – 142 (134);

Сумская – 143 (104);

Тернопольская – 203 (217);

Харьковская – 280 (182);

Херсонская – 35 (34);

Хмельницкая – 210 (197);

Черкасская – 127 (155);

Черновицкая – 522 (458);

Черниговская – 110 (178).

В сводку об эпидемии не включены данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

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Марк Сировой

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