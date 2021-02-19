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Расширился список стран, открытых для украинцев – Кулеба

19.02.2021, 12:22
Расширился список стран, открытых для украинцев – Кулеба - Фото
Фото: depositphotos.com

Расширился список стран, в которые украинцы могут въехать в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Сейчас для граждан Украины открыты граница 95 стран мира. Для въезда нужно соблюдать определенные требования: предоставлять негативные результаты ПЦР-теста или в некоторых странах проходить карантин. Но в принципе есть 95 стран мира, в которые можно попасть с украинским паспортом", – сказал он.

Кулеба отметил, что список расширился в сравнении с тем, который он оглашал на предыдущем брифинге. В последний раз глава МИД сообщал об открытых 83 странах.

Посмотреть актуальный перечень открытых для украинцев стран, а также условия въезда в каждую из них, можно на сайте МИД TripAvisor. Сейчас въезд открыт на ряд курортов: в Египет, ОАЭ, Мальдивы, Шри-Ланку, Мексику, Доминикану и Танзанию с ее островом Занзибар.

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Зеленым цветом отмечены страны, открытые для всех, желтые – для тех, кто имеет документы о постоянном месте проживания в этой стране, оранжевым – страны, в которые въезд украинцам запрещен.

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Марк Сировой
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