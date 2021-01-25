Для украинцев тоже. С 1 марта Кипр открывает границу для иностранных туристов: подробности

Власти Кипра решили с 1 марта этого года открыть границу для туристов из 56 стран мира: в перечень вошли страны ЕС, а также Украина и некоторые другие государства, сообщается на сайте кипрского министерства туризма.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

С 1 марта на Кипре планируют убрать такое понятие, как "серая зона" для указанных стран, вместо этого государства будут распределяться по категориям "красная зона", "оранжевая" и "зеленая".

Открыть границу кипрская сторона решила для:

- государств-членов ЕС;

- стран Европейской экономической зоны (Норвегия, Исландия, Швейцария, Лихтенштейн);

- государств из "зеленого списка ЕС" с низким уровнем заболеваемости;

- Великобритании, России, Израиля, Украины, Беларуси, Египта, Иордании, Ливана, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Перемещение страны из "серой зоны" означает, что по прибытию на Кипр туристам не надо будет проходить 14-дневный карантин, но необходимо будет предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 до прилета (только для путешественников из стран "оранжевой" и "красной" зоны).

В августе 2020 года Кипр отнес Украину к категории стран высокого риска.

Читайте также: Кипр искушает туристов: если заболеете COVID-19, вам оплатят расходы на отпуск

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.