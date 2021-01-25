UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Для украинцев тоже. С 1 марта Кипр открывает границу для иностранных туристов: подробности

25.01.2021, 09:25
Для украинцев тоже. С 1 марта Кипр открывает границу для иностранных туристов: подробности - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Власти Кипра решили с 1 марта этого года открыть границу для туристов из 56 стран мира: в перечень вошли страны ЕС, а также Украина и некоторые другие государства, сообщается на сайте кипрского министерства туризма.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

С 1 марта на Кипре планируют убрать такое понятие, как "серая зона" для указанных стран, вместо этого государства будут распределяться по категориям "красная зона", "оранжевая" и "зеленая".

Открыть границу кипрская сторона решила для:

- государств-членов ЕС;

- стран Европейской экономической зоны (Норвегия, Исландия, Швейцария, Лихтенштейн);

- государств из "зеленого списка ЕС" с низким уровнем заболеваемости;

- Великобритании, России, Израиля, Украины, Беларуси, Египта, Иордании, Ливана, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Перемещение страны из "серой зоны" означает, что по прибытию на Кипр туристам не надо будет проходить 14-дневный карантин, но необходимо будет предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 до прилета (только для путешественников из стран "оранжевой" и "красной" зоны).

  • В августе 2020 года Кипр отнес Украину к категории стран высокого риска.

Читайте также: Кипр искушает туристов: если заболеете COVID-19, вам оплатят расходы на отпуск

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
граница кипр туризм серая зона карантин коронавирус пцр-тест

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 