Кипр искушает туристов: если заболеете COVID-19, вам оплатят расходы на отпуск

Кипр обязуется покрыть отпускные расходы любого человека, у которого во время туристической поездки на остров обнаружится положительный результат на коронавирус. Об этом со ссылкой на решение правительства страны пишет BBС News.
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Власти Кипра утверждают, что компенсируют заболевшим расходы на проживание, лекарства и питание для них и их семей.
По словам чиновников, для туристов с положительным тестом выделят отдельную больницу на 100 коек, а для семей пациентов - несколько "карантинных отелей".
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Таким образом страна, 15% ВВП которой приносит туризм, пытается привлечь отдыхающих на остров, где сейчас подтверждено около 1000 случаев коронавирусной болезни и 17 смертей из-за нее.
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