Кипр искушает туристов: если заболеете COVID-19, вам оплатят расходы на отпуск

Кафе на Кипре в конце мая 2020 года (фото - ЕРА)

Кипр обязуется покрыть отпускные расходы любого человека, у которого во время туристической поездки на остров обнаружится положительный результат на коронавирус. Об этом со ссылкой на решение правительства страны пишет BBС News.

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Власти Кипра утверждают, что компенсируют заболевшим расходы на проживание, лекарства и питание для них и их семей.

По словам чиновников, для туристов с положительным тестом выделят отдельную больницу на 100 коек, а для семей пациентов - несколько "карантинных отелей".

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Таким образом страна, 15% ВВП которой приносит туризм, пытается привлечь отдыхающих на остров, где сейчас подтверждено около 1000 случаев коронавирусной болезни и 17 смертей из-за нее.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

началась вспышка заболевания Только в Украине на утро 28 мая ( официальные данные ) –

9 июня Кипр откроет аэропорты для пассажирова из ряда стран с низким уровнем риска (ФРГ, Греция, Израиль, Мальта и другие).

Список "безопасных" стран власти Кипра намерены обновлять еженедельно.

Более половины всех отдыхающих на острове - из Британии и РФ; людей оттуда планируют пускать на отдых не ранее июля.

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