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Кипр искушает туристов: если заболеете COVID-19, вам оплатят расходы на отпуск

Кипр искушает туристов: если заболеете COVID-19, вам оплатят расходы на отпуск - Фото
Кафе на Кипре в конце мая 2020 года (фото - ЕРА)
28.05.2020, 10:40

Заболевшим COVID-19 на Кипре туристам нужно будет оплатить только стоимость трансфера из аэропорта и репатриацию, утверждают власти этой страны

Кипр обязуется покрыть отпускные расходы любого человека, у которого во время туристической поездки на остров обнаружится положительный результат на коронавирус. Об этом со ссылкой на решение правительства страны пишет BBС News.

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Власти Кипра утверждают, что компенсируют заболевшим расходы на проживание, лекарства и питание для них и их семей.

По словам чиновников, для туристов с положительным тестом выделят отдельную больницу на 100 коек, а для семей пациентов - несколько "карантинных отелей".

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Таким образом страна, 15% ВВП которой приносит туризм, пытается привлечь отдыхающих на остров, где сейчас подтверждено около 1000 случаев коронавирусной болезни и 17 смертей из-за нее.

  • В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.
  • Только в Украине на утро 28 мая (официальные данные) – 22 382 заболевших, 669 пациентов умерли, 8439 человек вылечились.
  • 9 июня Кипр откроет аэропорты для пассажирова из ряда стран с низким уровнем риска (ФРГ, Греция, Израиль, Мальта и другие).
  • Список "безопасных" стран власти Кипра намерены обновлять еженедельно.
  • Более половины всех отдыхающих на острове - из Британии и РФ; людей оттуда планируют пускать на отдых не ранее июля.
  • LIGA.net ведет хронику, в которой собраны главные новости о вирусе.

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Евгений Пилипенко
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