Коронавирус. В трех областях и Киеве больше всего новых больных за сутки - карта

Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА

За последние сутки больше всего в Украине новых больных с коронавирусом выявили в Киеве, Ровенской, Львовской и Черновицкой областях. Ни одного пациента с COVID-19 не прибавилось в трех областях, передает Совет нацбезопасности и обороны.

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В Ровенской области выявили 74 новых заболевших, во Львовской - 70, Черновицкой - 57, Киеве - 54. Ни одного нового диагноза COVID-19 за сутки не было в Херсонской, Сумской и Луганской областях.

Черновицкая область – единственный в Украине регион, где зафиксировали более 3500 больных COVID-19, в Киеве – больше 2500. Среди лидеров по числу инфицированных - Киевская, Ивано-Франковская, Ровенская, Львовская, Тернопольская и Закарпатская области – здесь больше 1000 заболевших.

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Приближаются к показателю в 1000 больных Харьковская, Днепропетровская и Винницкая области.

Динамика эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 в Киеве и областях:

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Черновицкая - 3201 заболевших (57 новых пациентов за сутки);

Киев - 2793 (54);

Ровенская - 1588 (74);

Киевская - 1517 (43);

Львовская - 1513 (70);

Ивано-Франковская - 1339 (12);

Тернопольская - 1131 (5);

Закарпатская - 1124 (20);

Харьковская - 981 (22);

Винницкая - 947 (15);

Днепропетровская - 920 (15);

Одесская - 861 8);

Волынская - 851 (37);

Житомирская - 673 (13);

Кировоградская - 495 (6);

Запорожская - 425 (5);

Черкасская - 401 (8);

Хмельницкая - 386 (5);

Николаевская - 282 (1);

Полтавская - 268 (1);

Херсонская - 177 (0);

Сумская - 166 (0);

Донецкая - 158 (3);

Черниговская - 140 (3);

Луганская - 45 (0).

В статистику не вошли данные с временно оккупированных Россией и ее наемниками территорий Крыма и Донбасса.

Всего в Украине - 22 382 заболевших коронавирусом, 669 пациентов умерли. 8439 человек смогли одолеть COVID-19 8439.

20 мая Кабмин продлил карантин в Украине, введенный из-за эпидемии коронавируса, до 22 июня, но он будет адаптивным. Это означает, что в каждом регионе будут разные меры в зависимости от ситуации с COVID-19.

На данный момент в мире выявили 5 792 253 заболевших коронавирусной инфекцией, 357 467 больных COVID-19 умерли, 2 498 730 – выздоровели. США, Бразилия и Россия - лидеры по числу инфицированных с момента первой вспышки болезни в Китае. ВОЗ говорит, что эпицентр пандемии переместился на американский континент.

На утро 28 мая в Украине - заболевших COVID-19, ... пациентов умерли, ... человек выздоровели.

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Инфографика - СНБО