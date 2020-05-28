Коронавирус. В трех областях и Киеве больше всего новых больных за сутки - карта

За последние сутки больше всего в Украине новых больных с коронавирусом выявили в Киеве, Ровенской, Львовской и Черновицкой областях. Ни одного пациента с COVID-19 не прибавилось в трех областях, передает Совет нацбезопасности и обороны.
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В Ровенской области выявили 74 новых заболевших, во Львовской - 70, Черновицкой - 57, Киеве - 54. Ни одного нового диагноза COVID-19 за сутки не было в Херсонской, Сумской и Луганской областях.
Черновицкая область – единственный в Украине регион, где зафиксировали более 3500 больных COVID-19, в Киеве – больше 2500. Среди лидеров по числу инфицированных - Киевская, Ивано-Франковская, Ровенская, Львовская, Тернопольская и Закарпатская области – здесь больше 1000 заболевших.
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Приближаются к показателю в 1000 больных Харьковская, Днепропетровская и Винницкая области.
Динамика эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 в Киеве и областях:
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Черновицкая - 3201 заболевших (57 новых пациентов за сутки);
Киев - 2793 (54);
Ровенская - 1588 (74);
Киевская - 1517 (43);
Львовская - 1513 (70);
Ивано-Франковская - 1339 (12);
Тернопольская - 1131 (5);
Закарпатская - 1124 (20);
Харьковская - 981 (22);
Винницкая - 947 (15);
Днепропетровская - 920 (15);
Одесская - 861 8);
Волынская - 851 (37);
Житомирская - 673 (13);
Кировоградская - 495 (6);
Запорожская - 425 (5);
Черкасская - 401 (8);
Хмельницкая - 386 (5);
Николаевская - 282 (1);
Полтавская - 268 (1);
Херсонская - 177 (0);
Сумская - 166 (0);
Донецкая - 158 (3);
Черниговская - 140 (3);
Луганская - 45 (0).
В статистику не вошли данные с временно оккупированных Россией и ее наемниками территорий Крыма и Донбасса.
Всего в Украине - 22 382 заболевших коронавирусом, 669 пациентов умерли. 8439 человек смогли одолеть COVID-19 8439.
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Инфографика - СНБО