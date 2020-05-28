Коронавирус. Бразилия вышла на первое место по числу новых больных за сутки

Коронавирус в Бразилии (фото - ЕРА)

Бразилия обогнала США по числу новых заболевших COVID-19 за сутки. В этих двух странах, а также России выявили больше всего больных с коронавирусом с начала пандемии, передает Worldometers.

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На данный момент в мире выявили 5 792 253 заболевших, 357 467 больных COVID-19 умерли, 2 498 730 – выздоровели.

Топ-10 стран, где зафиксировали больше всего заболевших коронавирусной инфекцией:

1. США – 1 745 803 (+20 546) заболевших, 102 107 (+1535) умерших, 490 выздоровевших.

2. Бразилия – 414 661 (+22 301), 25 697 (+1148), 166 647.

3. Россия – 370 680 (+8338), 3968 (+161), 142 208.

4. Испания – 283 849 (+510), 27 118 (+1), 196 958.

5. Великобритания – 267 240 (+2013), 37 460 (+412), данные о выздоровевших в этой стране не предоставляются

6. Италия – 231 139 (+584), 33 072 (+117), 147 101.

7. Франция – 182 913 (+191), 28 569 (+66), 66 584.

8. Германия – 181 895 (+607), 8533 (+35), 162 800.

9. Турция – 150 797 (+1035), 4431 (+34), 122 793.

10. Индия – 158 086 (+7540), 4534 (+190), 67 749.

В ВОЗ заявили, что американский континент стал новым эпицентром пандемии. В региональном бюро Организации говорят, что Бразилию и весь регион ждут очень тяжелые недели перед тем, как пандемия пойдет на спад.

В ВОЗ предупреждают: несмотря на снижение заболеваемости в некоторых странах, пик пандемии может случиться в любой момент, а потому страны должны плавно смягчать ослабления и оставаться наготове.

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