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Эпицентр пандемии коронавируса переместился в Америку - ВОЗ

Эпицентр пандемии коронавируса переместился в Америку - ВОЗ - Фото
Карисса Этьен (Фото - Ernesto Mastrascusa, EPA)
27.05.2020, 06:57

На двух американских континентах уже более 2,5 млн заболевших COVID-19, от коронавируса умерли более 150 000 человек

Эпицентр пандемии коронавируса переместился в Америку. Об этом заявила на брифинге директор Всемирной организации здравоохранения в Америке и глава Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) Карисса Этьен, сообщает Reuters.

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На двух американских континентах на утро 27 мая зарегистрировано более 2,5 млн случаев COVID-19 и более 150 000 умерших от болезни. По словам Этьен, Латинская Америка опережает Европу и США по числу заразившихся за сутки.

"Наш регион стал эпицентром пандемии COVID-19", - заявила она.

В PAHO предупреждают, что Бразилию и весь регион ждут очень тяжелые недели перед тем, как пандемия пойдет на спад. В ВОЗ также обеспокоены динамикой заболеваемости коронавирусом в Перу, Чили, Сальвадоре, Гватемале и Никарагуа.

Исследование, проведенное в Университете Вашингтона, прогнозирует, что к августу число умерших от коронавируса в Бразилии может достичь 125 000 (сейчас - 24 593), в Перу - около 20 000 (сейчас - 3788).

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Денис Юдин
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латинская америка коронавирус COVID-19
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