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Коронавирус. Количество умерших от COVID-19 в США превысило 100 000 человек

Коронавирус. Количество умерших от COVID-19 в США превысило 100 000 человек - Фото
Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA
26.05.2020, 20:45

В США количество умерших от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 превысило 100 000 человек

Сегодня, 26 мая, в Соединенных Штатах Америки количество людей, умерших вследствие заболевания COVID-19, превысило 100 000. Это подтверждают данные ресурса Worldometer, который собирает официальную статистику по коронавирусу в мире.

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По состоянию на 20:21, в США официально зарегистрировано 100 064 летальных случая в результате заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Количество заболевших COVID-19 в США достигло отметки 1 713 607 человек. Выздоровели 468 778 пациентов.

По состоянию на 20:21 сегодня всего в мире поставили 5 639 998 диагнозов COVID-19, 349 392 пациента с коронавирусом умерли, 2 406 838 человек выздоровели.

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Наталия Медведева
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