"Это лишь начало". Защитники природы показали действие пандемии на океан: видео

Пандемия коронавируса и связанное с ней масштабное производство и использование средств индивидуальной защиты может стать причиной серьезного обострения и без того хронической проблемы загрязнения мирового океана синтетическим мусором. Об этом сообщает в Facebook французская организация защитников природы Opération mer propre (операция чистое море).

На видео, снятом основателем организации Лораном Ломбардом в Средиземном море, видны маски и перчатки, разбросанные по морскому дну.

Участники Opération mer propre пытаются очистить побережье недалеко от курорта Антиб на Лазурном берегу.

Они предупреждают о новой опасности, которую несет коронавирус: Европа начала выходить из карантина, люди отправились на пляжи.

"У нас миллиарды масок, поэтому я предупреждаю: будьте осторожны, это начало нового типа загрязнения", – сказал Ломбард.

Уже через три дня после ослабления карантина во Франции - дворники в Париже пожаловались в соцсетях на то, что на тротуарах столицы разбросано много масок.

Во французском парламенте уже зарегистрировали законопроект об увеличении штрафа за засорение общественных мест масками. Виновные будут оштрафованы на 300 евро (265 фунтов стерлингов; 330 долларов) вместо нынешних 68 евро.

На 6:00 утра 26 мая всего в мире поставили 5 588 356 диагнозов COVID-19, 347 873 пациента с коронавирусом умерли, 2 365 719 человек одолели недуг.

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