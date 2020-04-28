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Коронавирус. Меркель хочет использовать пандемию для решения проблем климата

Коронавирус. Меркель хочет использовать пандемию для решения проблем климата - Фото
Ангела Меркель (Фото: Павел Головкин/EPA)
28.04.2020, 20:11

Канцлер Германии Ангела Меркель предлагает использовать пандемию коронавируса для решения климатических проблем

Распределяя пакеты налогового стимулирования для восстановления экономики по завершении пандемии коронавируса, правительства должны обращать особое внимание на возможности решения климатических проблем. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на виртуальном климатическом саммите, передает Reuters.

Предложение канцлера свидетельствует о том, что Меркель хочет объединить задачу помощи компаниям в преодолении последствий пандемии с задачей создания дополнительных стимулов для сокращения выбросов углерода.

"Создавая программы экономического стимулирования, мы должны пристально следить за защитой климата", - сказала Меркель, добавив, что основное внимание следует уделять поддержке современных технологий и возобновляемых источников энергии.

Меркель также приветствовала амбициозную цель, поставленную Европейской комиссией, по сокращению выбросов парниковых газов до 20% к 2030 году по сравнению с уровнями 1990 года.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш заявил, что "темные времена" коронавируса могут дать миру шанс для совершенствования.

"Перезапуск может привести к созданию более здорового и устойчивого мира для всех", - сказал он.

  • 28 апреля сообщалось, что с начала карантина в Украине более 71 000 человек зарегистрировались в службе занятости как безработные. Что касается неофициальной безработицы - то число тех, кто потерял работу, но по разным причинам не стал на биржу труда, оценивается до 3 млн человек.
Наталия Медведева
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