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Коронавирус и туризм. Увеличилось число стран, открытых для украинцев – Кулеба

14.01.2021, 13:19
Коронавирус и туризм. Увеличилось число стран, открытых для украинцев – Кулеба - Фото
Египет (depositphotos.com)

Увеличилось число стран, в которые украинцы могут въехать, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщил на брифинге Дмитрий Кулеба.

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"Сейчас есть 83 страны, куда могут въехать украинцы. В конце прошлого года таких было 60 с копейками", – сказал он, заверив, что МИД работает над расширением этого списка.

Посмотреть открытые страны и условия въезда можно на сайте от МИД Trip Advisor. Зеленым цветом указаны открытые страны и относительно открытые (например, могут требоваться тест на COVID-19, прохождение изоляции или другие условия).

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Кулеба также сообщил, что по инициативе МИД открылся сайт Ukraine.ua. На ней иностранцы смогут получить информацию о туристических достопримечательностях Украины, ее истории, возможностей для инвестирования и образования в стране. Сейчас он работает на английском, но в ближайшее время добавят французскую, немецкую, испанскую, арабскую и китайские версии.

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Марк Сировой
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