Туризм. В Египте отменили новогодние мероприятия, а за отсутствие масок будут штрафовать

В Египте на Новый год решили отменить все торжественные мероприятия, а также обязать кафе и рестораны работать с наполовину заполненными залами. Такое распоряжение издал 27 декабря премьер страны Мустафа Мадбули, сообщает Daily News Egypt.

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По словам Мадбули, за последние дни в стране резко увеличилось количество заражений коронавирусом, что и вынудило его к принятию такого решения.

Он отметил, что вопрос по 50% заполненности ресторанов будет строго контролироваться – заведения, которые не будут соблюдать это ограничение, будут оштрафованы на 4000 египетских фунтов (около 7000 грн – ред.), а также временно закрыты сроком на неделю. Любые торжественные мероприятия на Новый год будут запрещены.

Кроме того, все жители и туристы обязаны будут носить маски в общественных местах – штраф за несоблюдение этого правила с 3 января составит 50 египетских фунтов (около 90 грн – ред.)

17 декабря Египет ужесточил требования к сертификату ПЦР-теста на коронавирус.

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Дарья Мостовая

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