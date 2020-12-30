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Туризм. В Египте отменили новогодние мероприятия, а за отсутствие масок будут штрафовать

30.12.2020, 11:29
Туризм. В Египте отменили новогодние мероприятия, а за отсутствие масок будут штрафовать - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Египте на Новый год решили отменить все торжественные мероприятия, а также обязать кафе и рестораны работать с наполовину заполненными залами. Такое распоряжение издал 27 декабря премьер страны Мустафа Мадбули, сообщает Daily News Egypt.

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По словам Мадбули, за последние дни в стране резко увеличилось количество заражений коронавирусом, что и вынудило его к принятию такого решения.

Он отметил, что вопрос по 50% заполненности ресторанов будет строго контролироваться – заведения, которые не будут соблюдать это ограничение, будут оштрафованы на 4000 египетских фунтов (около 7000 грн – ред.), а также временно закрыты сроком на неделю. Любые торжественные мероприятия на Новый год будут запрещены.

Кроме того, все жители и туристы обязаны будут носить маски в общественных местах – штраф за несоблюдение этого правила с 3 января составит 50 египетских фунтов (около 90 грн – ред.)

  • 17 декабря Египет ужесточил требования к сертификату ПЦР-теста на коронавирус.

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Дарья Мостовая
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