Туризм. Египет ужесточил требования к сертификату ПЦР-теста на COVID-19: полный список

Египет усилил требования, предъявляемые к сертификатам ПЦР-тестов на коронавирус для туристов. Такие сертификаты с отрицательным результатом теста, должны иметь при себе все иностранцы старше шести лет, пересекающие египетскую границу, сообщает в Facebook посольство Украины в Египте.

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Сертификат должен:

обязательно содержать точную дату и время сдачи теста; быть выдан официальной лабораторией, зарегистрированной в стране происхождения документа, содержать печать лаборатории, подпись доктора и/или QR-код, который содержит ссылку на результат теста на официальном веб-сайте лаборатории; быть без исправлений, стираний и правок; содержать информацию о проведенном виде теста; содержать информацию, что лицу было проведено тестирование типа RT-PCR; быть выдан на английском языке; содержать информацию про лицо, которому принадлежит тест; быть напечатан – сертификаты, заполненные от руки, не принимаются; быть сделанным не позже 72 часов до момента прибытия в страну.

Также египетская сторона оставила за собой право проводить повторные тесты по прилету в случае возникновения сомнений в достоверности результатов уже сделанного теста.

Если результат повторного теста окажется положительным, турист будет размещен в отдельном корпусе забронированного им отеля без права выходить из номера и перемещаться по территории – до момента получения отрицательного результата.

С 1 ноября 2020 года в Египте отменили визовый сбор для туристов, которые прибывают в отдельные курортные города. Нововведение будет действовать до 30 апреля 2021 года.

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Дарья Мостовая

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