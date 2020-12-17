Туризм. Египет ужесточил требования к сертификату ПЦР-теста на COVID-19: полный список
Египет усилил требования, предъявляемые к сертификатам ПЦР-тестов на коронавирус для туристов. Такие сертификаты с отрицательным результатом теста, должны иметь при себе все иностранцы старше шести лет, пересекающие египетскую границу, сообщает в Facebook посольство Украины в Египте.
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Сертификат должен:
- обязательно содержать точную дату и время сдачи теста;
- быть выдан официальной лабораторией, зарегистрированной в стране происхождения документа, содержать печать лаборатории, подпись доктора и/или QR-код, который содержит ссылку на результат теста на официальном веб-сайте лаборатории;
- быть без исправлений, стираний и правок;
- содержать информацию о проведенном виде теста;
- содержать информацию, что лицу было проведено тестирование типа RT-PCR;
- быть выдан на английском языке;
- содержать информацию про лицо, которому принадлежит тест;
- быть напечатан – сертификаты, заполненные от руки, не принимаются;
- быть сделанным не позже 72 часов до момента прибытия в страну.
Также египетская сторона оставила за собой право проводить повторные тесты по прилету в случае возникновения сомнений в достоверности результатов уже сделанного теста.
Если результат повторного теста окажется положительным, турист будет размещен в отдельном корпусе забронированного им отеля без права выходить из номера и перемещаться по территории – до момента получения отрицательного результата.
- С 1 ноября 2020 года в Египте отменили визовый сбор для туристов, которые прибывают в отдельные курортные города. Нововведение будет действовать до 30 апреля 2021 года.
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