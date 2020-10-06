Египет упростил въезд для туристов: названы даты

Наличие ПЦР-теста обязательно для всех туристов

С 1 ноября 2020 года по 30 апреля 2021 года в Египте отменяют визовый сбор для туристов, которые прибывают в губернаторства Южный Синай, Красное море, Луксор и Асуан. Об этом сообщили в посольстве Украины в Египте.

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"Требования об обязательном наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия в Египет, пока остаются без изменений", – отмечается в сообщении.

В посольстве уточнили, что есть возможность сдачи такого теста по прибытию в ряд курортных городов.

СПРАВКА. ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция) может выявить патоген даже при наличии нескольких молекул его РНК/ДНК, то есть на очень ранних стадиях, либо при бессимптомном течении болезни.

С 8 августа для въезда в Египет, кроме пяти курортных городов, стал нужен ПЦР-тест на коронавирус.

20 августа премьер-министр Египта Мустафа Мадбули объявил, что с 1 сентября туристы смогут въехать в страну только при наличии ПЦР-теста с негативным результатом на коронавирус.

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Арина Толина

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