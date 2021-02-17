Поездки в ЕС по безвизу для украинцев не будут доступны еще несколько месяцев – посол

Возможность въезда граждан Украины в Европейский союз в рамках безвизового соглашения не будет доступна "еще несколько месяцев". Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен на виртуальной встрече в Facebook.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

По ее словам, посольство Германии как минимум четыре раза сообщало об эпидемиологической ситуации в Украине - при этом последняя анкета об уровне заболеваемости "была достаточно положительной".

Она отметила, что ситуация с COVID-19 в Украине лучше, чем в Германии.

"Я боюсь, что это (запрет на въезд для украинцев в страны ЕС – ред.) будет еще несколько месяцев, но начало вакцинации, мне кажется, будет помогать", – сказала Фельдгаузен.

Из-за пандемии коронавируса Евросоюз в марте 2020 года запретил въезд для ряда граждан из третьих стран. В их числе – Украина.

В июне 2020 года Европейская комиссия назвала критерии для снятия ограничений на въезд в Евросоюз для жителей третьих стран, в том числе и украинцев.

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.