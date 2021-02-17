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Поездки в ЕС по безвизу для украинцев не будут доступны еще несколько месяцев – посол

17.02.2021, 17:15
Поездки в ЕС по безвизу для украинцев не будут доступны еще несколько месяцев – посол - Фото
Анка Фельдгузен (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Возможность въезда граждан Украины в Европейский союз в рамках безвизового соглашения не будет доступна "еще несколько месяцев". Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен на виртуальной встрече в Facebook.

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По ее словам, посольство Германии как минимум четыре раза сообщало об эпидемиологической ситуации в Украине - при этом последняя анкета об уровне заболеваемости "была достаточно положительной".

Она отметила, что ситуация с COVID-19 в Украине лучше, чем в Германии. 

"Я боюсь, что это (запрет на въезд для украинцев в страны ЕС – ред.) будет еще несколько месяцев, но начало вакцинации, мне кажется, будет помогать", – сказала Фельдгаузен.

Станислав Стороженко
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Германия посол шенгенская зона Анка Фельдгузен
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