"Много идиотов пишут заявления". Степанов прокомментировал дело НАБУ о вакцинах

Расследование НАБУ о возможных закупках вакцины против коронавируса по завышенной стоимости – это попытка "сделать хайп", дело закончится ничем. В стране хватает "идиотов", которые пишут заявления правоохранителям, сказал в эфире Украина 24 министр здравоохранения Максим Степанов.

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Он заверил, что Минздрав передал уже все документы, которые затребовало НАБУ.

"Дело закончится тем, что будет закрыто, это уже понятно. Но просто сам такой элемент того, что кто-то пытается сделать из этого очередной хайп", – сказал он.

Министр сказал, что НАБУ по закону обязано открывать дела по заявлениям, но многие дела заканчиваются ничем.

"Извините, пожалуйста, но у нас идиотов в стране, которые пишут заявления, открывают дела, большое количество. Про эти дела даже никто не знает. Но они их открыли, расследовали, потому что не могут не открыть", – сказал Степанов.

Ранее НАБУ сообщало, что дело о закупке вакцин было открыто по заявлению госпредприятия Медзакупки, с которым у МОЗ – публичный конфликт.

LIGA.net обратилась к Медзакупкам за комментарием. Там отказались отвечать на слова Степанова по сути, подчеркнув, что сейчас продолжаются следственные действия НАБУ – и ГП не хочет им навредить любыми заявлениями или действиями.

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Марк Сировой

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