"Много идиотов пишут заявления". Степанов прокомментировал дело НАБУ о вакцинах
Расследование НАБУ о возможных закупках вакцины против коронавируса по завышенной стоимости – это попытка "сделать хайп", дело закончится ничем. В стране хватает "идиотов", которые пишут заявления правоохранителям, сказал в эфире Украина 24 министр здравоохранения Максим Степанов.
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Он заверил, что Минздрав передал уже все документы, которые затребовало НАБУ.
"Дело закончится тем, что будет закрыто, это уже понятно. Но просто сам такой элемент того, что кто-то пытается сделать из этого очередной хайп", – сказал он.
Министр сказал, что НАБУ по закону обязано открывать дела по заявлениям, но многие дела заканчиваются ничем.
"Извините, пожалуйста, но у нас идиотов в стране, которые пишут заявления, открывают дела, большое количество. Про эти дела даже никто не знает. Но они их открыли, расследовали, потому что не могут не открыть", – сказал Степанов.
Ранее НАБУ сообщало, что дело о закупке вакцин было открыто по заявлению госпредприятия Медзакупки, с которым у МОЗ – публичный конфликт.
LIGA.net обратилась к Медзакупкам за комментарием. Там отказались отвечать на слова Степанова по сути, подчеркнув, что сейчас продолжаются следственные действия НАБУ – и ГП не хочет им навредить любыми заявлениями или действиями.
- 29 января в Минздраве заявили, что вакцинация в Украине начнется 15 февраля, и утвердили общий план вакцинации на 2021 год.
- Однако 15 февраля вакцинация так и не началась. Степанов сказал, что вся инфраструктура готова, но сама вакцина еще не поступила из-за "технических проблем логистического характера". Он рассчитывает, что вакцинация все же начнется на этой неделе.
- Степанов также обвинил в попытках сорвать вакцинацию НАБУ, которое расследует дело о закупке вакцин по завышенной стоимости.
- В НАБУ ответили, что расследование не может представлять никаких препятствий для закупки вакцин, тем более уже после истечения срока начала вакцинации.
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