Коронавирус. В Украине впервые откроют временный госпиталь – Радуцкий
В Украине впервые откроют временный госпиталь для больных COVID-19. Это сделают в Ивано-Франковской области из-за вспышки коронавируса, сообщил в Facebook глава медкомитета Рады Михаил Радуцкий.
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Радуцкий написал, что решение о первом в Украине временном госпитале для больных COVID-19 приняла местная Комиссия по технико-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
По его словам, в Ивано-Франковской области развернут 600 дополнительных коек для больных COVID-19, временный госпиталь будет включать 250 мест на базе Богородчанской больницы, также будут определены маршруты госпитализаций в медучреждения соседних областей.
Радуцкий отметил, что за сутки в области число заболевших увеличилось на 30%, а за месяц – в четыре раза. Многие больницы для больных COVID-19 заполнены на 90%, некоторые – на 100%, добавил нардеп.
- 16 февраля стало известно, что в Ивано-Франковской Центральной горбольнице заполнены все койко-места, по области пациентов с COVID-19 больше, чем в Киеве.
- За 16 февраля в Ивано-Франковской области были выявлены 646 новых случаев коронавируса, это самый высокий показатель среди областей Украины.
- 17 февраля в Ивано-Франковской области решили ввести красную зону карантина с 22 по 28 февраля.
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