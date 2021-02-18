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Коронавирус. В Украине впервые откроют временный госпиталь – Радуцкий

18.02.2021, 06:48
Коронавирус. В Украине впервые откроют временный госпиталь – Радуцкий - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

В Украине впервые откроют временный госпиталь для больных COVID-19. Это сделают в Ивано-Франковской области из-за вспышки коронавируса, сообщил в Facebook глава медкомитета Рады Михаил Радуцкий.

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Радуцкий написал, что решение о первом в Украине временном госпитале для больных COVID-19 приняла местная Комиссия по технико-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

По его словам, в Ивано-Франковской области развернут 600 дополнительных коек для больных COVID-19, временный госпиталь будет включать 250 мест на базе Богородчанской больницы, также будут определены маршруты госпитализаций в медучреждения соседних областей.

Радуцкий отметил, что за сутки в области число заболевших увеличилось на 30%, а за месяц – в четыре раза. Многие больницы для больных COVID-19 заполнены на 90%, некоторые – на 100%, добавил нардеп.

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Марк Сировой
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ивано-франковск михаил радуцкий коронавирус COVID-19 временный госпиталь
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