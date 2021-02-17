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Коронавирус. В Ивано-Франковской области введут красную зону карантина

17.02.2021, 14:45
Коронавирус. В Ивано-Франковской области введут красную зону карантина - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

Карантинные ограничения красной зоны будут введены в Ивано-Франковской области с 22 февраля 2021 года из-за распространения COVID-19. Такое решение было принято сегодня, 17 февраля, на заседании областной комиссии по техногенной и экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

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В заседании принял участие главный санврач Виктор Ляшко. Он назвал ситуацию с распространением коронавируса в области "почти критической" из-за заполненности больниц. Ляшко отметил, что последние 10 дней наблюдается значительный рост новых случаев COVID-19, "и что более всего нас пугает – госпитализаций", подчеркнул Ляшко.

С 22 по 28 февраля заведения общепита в области будут работать только на вынос. Ночные клубы, кинотеатры, спортзалы должны будут остановить работу. Будет запрещено проведение культурных и религиозных мероприятий и очное обучение учеников 5-11 классов.

Принято решение о разворачивании примерно 600 дополнительных мест для пациентов с COVID-19 до конца недели.

По предложению министра развития громад и территорий Алексея Чернышова, глава Ивано-Франковской ОГА рассмотрит вопрос установки на въездах в область блок-постов, где будут проводить температурный скрининг.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил в Facebook, что львовские больницы могут принять 100 пациентов из Ивано-Франковской области.

  • Вчера, 16 февраля, стало известно, что в Ивано-Франковской Центральной горбольнице заполнены все койко-места, по области пациентов с COVID-19 больше, чем в Киеве.
  • За прошедшие сутки в Ивано-Франковской области были выявлены 646 новых случаев коронавируса, это самый высокий показатель среди областей Украины.
Денис Юдин
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Ивано-Франковская область карантин коронавирус COVID-19 красная зона
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