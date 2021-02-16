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Больницы Ивано-Франковска заполнены, в области пациентов с COVID-19 больше, чем в Киеве

16.02.2021, 14:09
Больницы Ивано-Франковска заполнены, в области пациентов с COVID-19 больше, чем в Киеве - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

Все койко-места заполнены в Ивано-Франковской Центральной городской клинической больнице, которая принимает пациентов с COVID-19. Об этом на оперативном совещании сегодня, 16 февраля, сообщила начальница управления здравоохранения горсовета Ивано-Франковска Мария Бойко.

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По словам Бойко, пациенты в больнице лежат в коридорах, столовой и кабинетах врачей, использованы все койки, включая те, которые должны были списать.

За вчера в больницу были госпитализированы 95 пациентов, из них 79 – с пневмонией. Дополнительные места разворачиваются на двух этажах перинатального центра.

В Горбольнице №1 Ивано-Франковска заполнены около 80% койко-мест, добавила Бойко.

Тяжелую ситуацию с распространением коронавируса в Ивано-Франковской области обсудили сегодня на совещании у президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба ОП.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в области 9339 активных заболевших COVID-19, это больше, чем в Киеве. В среднем больницы заполнены на 73%, за прошедшие сутки выявлен 621 пациент с коронавирусом, это самый высокий показатель по стране.

В область срочно выезжает главный санврач Виктор Ляшко.

Денис Юдин
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Ивано-Франковская область ивано-франковск
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