Коронавирус. Число новых заболевших увеличилось на 800, тестов сделали в три раза больше
Вчера, 15 февраля, в Украине выявили 3143 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 2332), выздоровели 6189 пациентов (сутками ранее – 2478). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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Среди заболевших 182 ребенка и 179 медиков. Госпитализированы 915 пациентов (сутками ранее – 1145).
Скончались 150 заболевших (сутками ранее – 62).
Официально за 15 февраля сделан 39 401 тест на коронавирус (13 740 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 18 948, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 11 339, экспресс-тестов на антиген – 9114.
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой и Закарпатской областях.
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 276 618 заболевших COVID-19. 1 122 968 из них выздоровели, 24 542 – умерли. Проведено более 6,5 млн тестов.
Данные по областям:
Ивано-Франковская – 621 новый заболевший;
Черновицкая – 343;
Киев – 308;
Винницкая – 210;
Закарпатская – 204;
Полтавская – 149;
Киевская – 136;
Харьковская – 131;
Одесская – 127;
Львовская – 115;
Черкасская – 99;
Волынская – 95;
Запорожская – 95;
Ровенская – 88;
Днепропетровская – 85;
Тернопольская – 67;
Донецкая – 60;
Николаевская – 55;
Хмельницкая – 50;
Черниговская – 28;
Луганская – 26;
Кировоградская – 20;
Житомирская – 18;
Сумская – 7;
Херсонская – 6.
- В феврале в Украине должна начаться вакцинация против коронавируса. В Минздраве ожидают поставку 117 000 доз вакцины Pfizer-BioNTech, уже рассказали, как их будут хранить и кто их будет доставлять. Государство будет прививать бесплатно.
- Всего Украина получила подтверждение на 22 млн доз вакцины от разных производителей, говорит Степанов. Украинцы при госвакцинации, скорее всего, не смогут выбирать, каким именно препаратом их будут прививать, отметили в ЦОЗ.
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