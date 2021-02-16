Коронавирус. Число новых заболевших увеличилось на 800, тестов сделали в три раза больше

Вчера, 15 февраля, в Украине выявили 3143 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 2332), выздоровели 6189 пациентов (сутками ранее – 2478). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Среди заболевших 182 ребенка и 179 медиков. Госпитализированы 915 пациентов (сутками ранее – 1145).

Скончались 150 заболевших (сутками ранее – 62).

Официально за 15 февраля сделан 39 401 тест на коронавирус (13 740 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 18 948, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 11 339, экспресс-тестов на антиген – 9114.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой и Закарпатской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 276 618 заболевших COVID-19. 1 122 968 из них выздоровели, 24 542 – умерли. Проведено более 6,5 млн тестов.

Данные по областям:

Ивано-Франковская – 621 новый заболевший;

Черновицкая – 343;

Киев – 308;

Винницкая – 210;

Закарпатская – 204;

Полтавская – 149;

Киевская – 136;

Харьковская – 131;

Одесская – 127;

Львовская – 115;

Черкасская – 99;

Волынская – 95;

Запорожская – 95;

Ровенская – 88;

Днепропетровская – 85;

Тернопольская – 67;

Донецкая – 60;

Николаевская – 55;

Хмельницкая – 50;

Черниговская – 28;

Луганская – 26;

Кировоградская – 20;

Житомирская – 18;

Сумская – 7;

Херсонская – 6.

Денис Юдин

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