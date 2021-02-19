Сегодня, 19 февраля, в Ивано-Франковскую область прибыл мобильный госпиталь для пациентов, больных COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Как отмечается, решение о приведении в готовность мобильного госпиталя ГСЧС было принято госкомиссией по ТЭБ и ЧС по поручению премьер-министра.
Сегодня, 19 февраля, колонна авто доставила мобильный госпиталь в Прикарпатье.
- 16 февраля стало известно, что в Ивано-Франковской Центральной горбольнице заполнены все койко-места, по области пациентов с COVID-19 больше, чем в Киеве.
- 17 февраля было решено с 22 февраля ввести в Ивано-Франковской области карантинные ограничения красной зоны из-за распространения COVID-19.
- 19 февраля в Ивано-Франковской зафиксировали 753 случая новых заражений.
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