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Коронавирус. Кривая заболеваемости пошла вверх при меньшем количестве тестов

19.02.2021, 08:20
Коронавирус. Кривая заболеваемости пошла вверх при меньшем количестве тестов - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Вчера, 19 февраля, в Украине выявили 6531 заболевшего коронавирусом (днем ранее – 6237), было сделано 61 215 тестов на COVID-19 (64 688), написал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов

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Больше всего новых заболевших – в Ивано-Франковской (753), Винницкой (581) областях, Киеве (544), а также Черновицкой (458) и Львовской (422) областях.

За сутки умерли 120 человек с COVID-19 (днем ранее – 163), выздоровели – 5857 (5225), были госпитализированы – 2304 (2222).

Основным методом ПЦР сделали 26 095 тестов (28 941), выявляющим и переболевших методом ИФА – 15 567 (15 056), экспресс-тестов на антиген – 19 553 (20 691).

С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 1 293 672 заболевших, 24 972 умерших и 1 139 977 выздоровевших.

Динамика заболеваемости по Киеву и областям:

Киев – 544 заболевших за сутки (днем ранее – 513);
Винницкая область – 581 (514);
Волынская – 180 (163);
Днепропетровская – 397 (205);
Донецкая – 132 (171);
Житомирская – 260 (438);
Закарпатская – 397 (500);
Запорожская область – 182 (88);
Ивано-Франковская – 753 (799);
Киевская – 365 (231);
Кировоградская – 63 (31);
Луганская – 43 (34);
Львовская – 422 (300);
Николаевская – 182 (119);
Одесская – 238 (201);
Полтавская – 133 (156);
Ровенская – 134 (167);
Сумская – 104 (194);
Тернопольская – 217 (215);
Харьковская – 182 (289);
Херсонская – 34 (44);
Хмельницкая – 197 (202);
Черкасская – 155 (140);
Черновицкая – 458 (436);
Черниговская – 178 (87).

Нет данных с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

  • 17 февраля 2021 года Кабмин объявил о введении в Украине адаптивного карантина с 24 февраля. Противоэпидемические ограничения пока будут действовать до 30 апреля.
  • В тот же день на заседании профильной комиссии было решено установить карантинные ограничения красной зоны для Ивано-Франковской области в связи с "критической" ситуацией по распространению там коронавируса.

Читайте также: У переболевших COVID-19 иммунитет сохраняется и через девять месяцев – шведские ученые

Дарья Мостовая
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Украина киев статистика коронавирус COVID-19 области
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