У переболевших COVID-19 иммунитет сохраняется и через 9 месяцев – ученые Швеции

У людей, переболевших COVID-19, иммунитет против коронавируса сохраняется в течение по меньшей мере девяти месяцев после выздоровления. К такому выводу пришли шведские ученые из Каролинского института и клиники Дандерюда, сообщается на сайте института.

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Как отмечается, 96% переболевших до сих пор имеют антитела, а у двух третей есть память Т-клеток, специфичная для SARS-CoV-2 (клеточный иммунитет).

По информации врачей, этот иммунитет в значительной степени защищает от повторного заражения коронавирусом.

Исследование начали весной 2020-го – у 2149 сотрудников больницы Дандерюда взяли образцы. У 370-ти были выявлены антитела к SARS-CoV-2, а спустя девять месяцев антитела сохранились у 96% из них.

В исследовании проводили скрининг на SARS-CoV-2 – 340 участников с антителами тестировались один раз в неделю в течение 10-недельного периода. Вирус был обнаружен менее чем у 1% участников, что указывает на низкий риск повторного заражения.

По словам исследователя Шарлотты Толин, у повторно заразившихся болезнь протекала в легкой форме или бессимптомно.

"Неизвестно, может ли человек с антителами переносить вирус и передавать инфекцию без каких-либо симптомов, но этот риск кажется очень небольшим", – отметила Толин.

Исследование продолжается, следующий отбор проб состоится в мае, когда ожидается, что большая часть участников будет вакцинирована.

"Тогда мы сможем сравнить иммунную систему после естественного заражения и после вакцинации", – сказала Толин.

2 февраля сообщалось, что если привить одной дозой антиковидной мРНК-вакциной Pfizer-BioNTech или Moderna уже переболевшего COVID-19 человека, то уровни антител у такого получаются как минимум сравнимыми или подскакивают даже выше, чем у не болевшего ранее, которого привили стандартными двумя дозами.

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Наталия Медведева

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