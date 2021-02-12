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"Коллективный иммунитет не появится скоро". COVID-19 переболели до 20% украинцев – KSE

12.02.2021, 09:21
Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА

Киевская школа экономики смоделировала ход эпидемии коронавируса в Украине и сделала вывод, что ковидом переболели не более 20% украинцев. Мысль о скором природном иммунитете от COVID-19 – "заблуждение", говорится в релизе на сайте KSE.

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В Украине переболели коронавирусом ориентировочно от 13% до 20% населения, пишут аналитики. Среди медиков этот показатель составляет 13,4%, пишет KSE.

"Моделирование KSE опровергает распространенную и вводящую в заблуждение мысль о том, что Украина скоро получит природный коллективный иммунитет к SARS-CoV-2. Напомню, для этого минимум 70% населения должны переболеть", – сказал Павел Ковтонюк, руководитель Центра экономики здравоохранения KSE.

Аналитики школы считают, что, несмотря на низкое число выявленных новых заболевших, Украина входит в пятерку стран Европы с наиболее критической ситуацией с COVID-19. В KSE это объясняют высоким в Украине показателем положительных случаев среди всех протестированных – 18%.

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Там отмечают, что на прошлой неделе в Украине госпитализировали и выписали примерно одинаковое число пациентов с коронавирусом. Нагрузка на больницы остается большой, стабильно заняты 40% реанимаций, отведенных для больных COVID-19, говорят в KSE.

При этом в Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях – больше всего признаков новых вспышек заболеваемости, пишут KSE. В этих регионах новые госпитализации уже длительное время превышают выписку пациентов на 20-70%.

По мнению Ковтонюка, чтобы вовремя отреагировать на возможные вспышки в будущем, Украине нужно срочно укрепить систему выявления: тестирования и отслеживания контактов.

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Марк Сировой
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KSE вспышка иммунитет коронавирус COVID-19
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