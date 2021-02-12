"Коллективный иммунитет не появится скоро". COVID-19 переболели до 20% украинцев – KSE
Киевская школа экономики смоделировала ход эпидемии коронавируса в Украине и сделала вывод, что ковидом переболели не более 20% украинцев. Мысль о скором природном иммунитете от COVID-19 – "заблуждение", говорится в релизе на сайте KSE.
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В Украине переболели коронавирусом ориентировочно от 13% до 20% населения, пишут аналитики. Среди медиков этот показатель составляет 13,4%, пишет KSE.
"Моделирование KSE опровергает распространенную и вводящую в заблуждение мысль о том, что Украина скоро получит природный коллективный иммунитет к SARS-CoV-2. Напомню, для этого минимум 70% населения должны переболеть", – сказал Павел Ковтонюк, руководитель Центра экономики здравоохранения KSE.
Аналитики школы считают, что, несмотря на низкое число выявленных новых заболевших, Украина входит в пятерку стран Европы с наиболее критической ситуацией с COVID-19. В KSE это объясняют высоким в Украине показателем положительных случаев среди всех протестированных – 18%.
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Там отмечают, что на прошлой неделе в Украине госпитализировали и выписали примерно одинаковое число пациентов с коронавирусом. Нагрузка на больницы остается большой, стабильно заняты 40% реанимаций, отведенных для больных COVID-19, говорят в KSE.
При этом в Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях – больше всего признаков новых вспышек заболеваемости, пишут KSE. В этих регионах новые госпитализации уже длительное время превышают выписку пациентов на 20-70%.
По мнению Ковтонюка, чтобы вовремя отреагировать на возможные вспышки в будущем, Украине нужно срочно укрепить систему выявления: тестирования и отслеживания контактов.
- За прошедшие сутки в Украине выявили 4773 заболевших коронавирусом, больше всего новых случаев было в Ивано-Франковской области – 592.
- В феврале в Украине должна начаться вакцинация против коронавируса. В Минздраве ожидают поставку 117 000 доз вакцины Pfizer-BioNTech, уже рассказали, как их будут хранить и кто их будет доставлять. Государство будет прививать бесплатно.
- Всего Украина получила подтверждение на 22 млн доз вакцины от разных производителей, говорит Степанов. При этом украинцы при госвакцинации, скорее всего, не смогут выбирать, каким именно препаратом их будут прививать, отметили в ЦОЗ.
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