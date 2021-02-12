COVID-19. Суточное число инфицированных снизилось, но заболеваемость растет на западе

За прошедшие сутки, 11 февраля, в Украине выявили 4773 заболевших коронавирусом (днем ранее – 5039), сделано 40 899 тестов на COVID-19 (43 126). Об этом написал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Наибольшая суточная заболеваемость COVID-19 была зарегистрирована в Ивано-Франковской (592), Львовской (373) областях, Киеве (348), а также в Закарпатской (314), Винницкой (307) и Днепропетровской (297) областях.

За сутки в Украине умерли 116 больных (днем ранее 124), выздоровели – 7211 (6568), госпитализированы – 2000 (1784).

Основным методом ПЦР было проведено 25 835 тестов (26 739), выявляющим и переболевших методом ИФА – 15 064 (16 387).

Динамика эпидемии COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 348 заболевших за сутки (днем ранее – 335);

Винницкая область – 307 (392);

Волынская – 117 (125);

Днепропетровская – 297 (306);

Донецкая – 147 (156);

Житомирская – 185 (367);

Закарпатская – 314 (368);

Запорожская – 153 (182);

Ивано-Франковская – 592 (482);

Киевская – 246 (159);

Кировоградская – 12 (37);

Луганская – 52 (43);

Львовская – 373 (319);

Николаевская – 150 (83);

Одесская – 143 (155);

Полтавская – 91 (126);

Ровенская – 130 (139);

Сумская – 103 (102);

Тернопольская – 168 (153);

Харьковская – 189 (232);

Херсонская – 48 (42);

Хмельницкая – 145 (235);

Черкасская – 122 (129);

Черновицкая – 243 (291);

Черниговская – 98 (81).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса.

8 февраля Степанов заявил, что усиление карантина не ожидается минимум до апреля.

В тот же день президент Владимир Зеленский заявил, что "экспериментировать" с российской вакциной Sputnik V на украинцах не будут – "они не кролики".

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Дарья Мостовая

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