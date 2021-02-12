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COVID-19. Суточное число инфицированных снизилось, но заболеваемость растет на западе

12.02.2021, 08:20
COVID-19. Суточное число инфицированных снизилось, но заболеваемость растет на западе - Фото
Госпитализация больного с COVID-19 (Скриншот из видео пресс-службы Одесского горсовета)

За прошедшие сутки, 11 февраля, в Украине выявили 4773 заболевших коронавирусом (днем ранее – 5039), сделано 40 899 тестов на COVID-19 (43 126). Об этом написал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Наибольшая суточная заболеваемость COVID-19 была зарегистрирована в Ивано-Франковской (592), Львовской (373) областях, Киеве (348), а также в Закарпатской (314), Винницкой (307) и Днепропетровской (297) областях.

За сутки в Украине умерли 116 больных (днем ранее 124), выздоровели – 7211 (6568), госпитализированы – 2000 (1784).

Основным методом ПЦР было проведено 25 835 тестов (26 739), выявляющим и переболевших методом ИФА – 15 064 (16 387).

Динамика эпидемии COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 348 заболевших за сутки (днем ранее – 335);
Винницкая область – 307 (392);
Волынская – 117 (125);
Днепропетровская – 297 (306);
Донецкая – 147 (156);
Житомирская – 185 (367);
Закарпатская – 314 (368);
Запорожская – 153 (182);
Ивано-Франковская – 592 (482);
Киевская – 246 (159);
Кировоградская – 12 (37);
Луганская – 52 (43);
Львовская – 373 (319);
Николаевская – 150 (83);
Одесская – 143 (155);
Полтавская – 91 (126);
Ровенская – 130 (139);
Сумская – 103 (102);
Тернопольская – 168 (153);
Харьковская – 189 (232);
Херсонская – 48 (42);
Хмельницкая – 145 (235);
Черкасская – 122 (129);
Черновицкая – 243 (291);
Черниговская – 98 (81).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса.

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Дарья Мостовая
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Украина киев статистика коронавирус COVID-19 области
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