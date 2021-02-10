Британский вариант коронавируса "вооружился" мутацией, защищающей его от иммунного ответа

Мутацию E484K в районе "шипа" коронавируса, которая – предположительно – частично выводит SARS-CoV-2 из-под удара иммунной системы человека, обнаружили теперь и в британском варианте вируса (B.1.1.7 Kent), который заражает людей эффективнее, чем оригинальный. Об этом пишут в британском медицинском журнале The BMJ.

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Британская система мониторинга геномов патогенов еще 1 февраля обнаружила в районе Бристоля 11 заболевших вариантом "Кента" с мутацией E484K (проверено 214 159 геномов). Еще 40 случаев инфицирования "оригинальным" коронавирусом с E484K зафиксировано в районе Ливерпуля.

Наиболее известна эта мутация по южноафриканскому (B.1.351) и бразильскому вариантам коронавируса (B.1.1.28 или просто Р.1), которые вызвали серьезную обеспокоенность медиков во всем мире.

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Ранее в Кембриджском университете продемонстрировали в лабораторных тестах, что "британец", если его оснастить мутацией E484K, снижает эффективность нейтрализации вируса антителами после прививки вакциной от Pfizer-BioNTech (а "южноафриканец" – и Moderna).

Ранее другие производители (Novavax и Johnson & Johnson) показали предварительные данные, что "южноафриканца" сложнее нейтрализовать нынешними вакцинами, а препарат Oxford/AstraZeneca и вовсе не продемонстрировал защиту от легких и среднетяжелых случаев болезни. В их случае, однако, была небольшая выборка, и твердо судить об эффективности этой вакцины в ЮАР пока нельзя: это, среди прочих, заявили и в ВОЗ.

Что с нейтрализацией Р.1, пока неясно: из Бразилии слишком мало данных.

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Вероятно, "южноафриканец" и "бразилец" могут заново заражать переболевших "обычным" вариантом коронавируса, однако это пока опасения ученых, которые требуют клинического подтверждения.

Доступные вакцины (по крайней мере, те, что проверяли) успешно работают против "британца", однако на "британце" с E484K это не проверяли.

Вакциной Oxford/AstraZenecа в ЕС не хотят прививать пожилых, но Украина будет это делать. Главе Минздрава Степанову нужны факты, что это неэффективно.

Евгений Пилипенко

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