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Британский вариант коронавируса "вооружился" мутацией, защищающей его от иммунного ответа

10.02.2021, 10:24
Британский вариант коронавируса
Вирионы SARS-CoV-2 на клетках в ложном цвете (фото — NIAID)

Мутацию E484K в районе "шипа" коронавируса, которая – предположительно – частично выводит SARS-CoV-2 из-под удара иммунной системы человека, обнаружили теперь и в британском варианте вируса (B.1.1.7 Kent), который заражает людей эффективнее, чем оригинальный. Об этом пишут в британском медицинском журнале The BMJ.

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Британская система мониторинга геномов патогенов еще 1 февраля обнаружила в районе Бристоля 11 заболевших вариантом "Кента" с мутацией E484K (проверено 214 159 геномов). Еще 40 случаев инфицирования "оригинальным" коронавирусом с E484K зафиксировано в районе Ливерпуля.

Наиболее известна эта мутация по южноафриканскому (B.1.351) и бразильскому вариантам коронавируса (B.1.1.28 или просто Р.1), которые вызвали серьезную обеспокоенность медиков во всем мире.

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Ранее в Кембриджском университете продемонстрировали в лабораторных тестах, что "британец", если его оснастить мутацией E484K, снижает эффективность нейтрализации вируса антителами после прививки вакциной от Pfizer-BioNTech (а "южноафриканец" – и Moderna).

Ранее другие производители (Novavax и Johnson & Johnson) показали предварительные данные, что "южноафриканца" сложнее нейтрализовать нынешними вакцинами, а препарат Oxford/AstraZeneca и вовсе не продемонстрировал защиту от легких и среднетяжелых случаев болезни. В их случае, однако, была небольшая выборка, и твердо судить об эффективности этой вакцины в ЮАР пока нельзя: это, среди прочих, заявили и в ВОЗ.

Что с нейтрализацией Р.1, пока неясно: из Бразилии слишком мало данных.

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Вероятно, "южноафриканец" и "бразилец" могут заново заражать переболевших "обычным" вариантом коронавируса, однако это пока опасения ученых, которые требуют клинического подтверждения.

Евгений Пилипенко
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