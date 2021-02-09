Facebook ужесточает борьбу с фейками об "искусственном коронавирусе" и "опасных" вакцинах
Facebook расширяет список фейковых заявлений о "вреде" для здоровья от антиковидной и вообще вакцинации, которые пользователи этой соцсети выкладывают онлайн. Это касается также и Instagram, пишет пресс-служба платформы в новостном блоге.
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Речь идет, например, о фейках вроде того, что "коронавирус создан искусственно", вакцины "токсичны", "вызывают аутизм", "неэффективны" или что "переболеть COVID-19 безопаснее прививки" – и тому подобное.
Решение в Facebook приняли после консультаций со Всемирной организацией здравоохранения и регуляторами в сфере здравоохранения.
"Группы, страницы и учетные записи, которые неоднократно делятся такими заявлениями, могут быть удалены", – предостерегли в компании.
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Facebook также улучшит результаты поиска на своих платформах. Теперь, когда люди ищут в Facebook контент о вакцинах или COVID-19, соцсеть будет продвигать релевантные авторитетные результаты и предоставлять ссылки на подобные сторонние ресурсы, чтобы люди могли получить экспертную информацию.
Также в Instagram, помимо появления авторитетных результатов в поиске, в ближайшие недели будет усложнен поиск аккаунтов, отговаривающих от вакцинации.
Facebook постепенно ужесточает такую политику, поскольку "информационные вирусы" страхов по поводу COVID-19 и вакцин против болезни и вообще, которые распространяют на платформах специально и/или из-за непонимания темы, подрывают борьбу с пандемией коронавируса и могут затянуть выход мира из этого кризиса.
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