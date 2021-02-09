Степанов: До апреля усиление карантина не потребуется

Усиление карантина не ожидается как минимум до апреля, заявил вчера, 8 февраля, министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала ICTV.

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Министр подчеркнул, что по сравнению с декабрем 2020 года снизилась как недельная заболеваемость COVID-19, так и количество госпитализированных.

"Согласно нашей стратегии, мы не думаем, что нам потребуется вводить более жесткие ограничения, чем сейчас, до апреля-мая этого года", – заявил Степанов.

Украина рассчитывает начать вакцинацию против коронавируса в феврале. В этом месяце ожидаются поставки вакцин от Pfizer/BioNtech, AstraZeneca и Novavax.

Вчера, 8 февраля, Степанов заявил, что Украина получила подтверждение на поставку 22 млн доз вакцины от COVID-19.

За прошедшие сутки в Украине зафиксированы 2656 новых заболевших коронавирусом, выздоровели 8865.

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Денис Юдин

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