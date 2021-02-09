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Коронавирус. В Украине 2656 новых заболевших, 20% из них – в Ивано-Франковской области

09.02.2021, 08:15
Коронавирус. В Украине 2656 новых заболевших, 20% из них – в Ивано-Франковской области - Фото
Иллюстративное фото: Clemens Bilan/ЕРА

Вчера, 8 февраля, в Украине выявили 2656 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 2141), выздоровели 8865 пациентов (сутками ранее – 2697). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Среди заболевших 157 детей и 229 медиков. Госпитализированы 865 пациентов (сутками ранее – 1020).

Скончались 127 заболевших (сутками ранее – 47).

Официально за 8 февраля сделан 30 901 тест на коронавирус (13 662 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 17 658, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 13 243.

Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Запорожской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 249 646 заболевших COVID-19. 1 084 608 из них выздоровели, 23 771 – умер. Проведено более 6,4 млн тестов.

Данные по областям:

Ивано-Франковская – 525 новых заболевших;

Закарпатская – 276;

Киев – 243;

Черновицкая – 194;

Запорожская – 164;

Черкасская – 150;

Харьковская – 124;

Львовская – 97;

Киевская – 90;

Одесская – 90;

Ровенская – 86;

Полтавская – 72;

Днепропетровская – 71;

Донецкая – 59;

Волынская – 58;

Николаевская – 57;

Херсонская – 52;

Тернопольская – 51;

Луганская – 49;

Винницкая – 47;

Хмельницкая – 31;

Сумская – 26;

Кировоградская – 20;

Житомирская – 17;

Черниговская – 7.

Денис Юдин
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коронавирус COVID-19
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