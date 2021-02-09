Коронавирус. В Украине 2656 новых заболевших, 20% из них – в Ивано-Франковской области
Вчера, 8 февраля, в Украине выявили 2656 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 2141), выздоровели 8865 пациентов (сутками ранее – 2697). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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Среди заболевших 157 детей и 229 медиков. Госпитализированы 865 пациентов (сутками ранее – 1020).
Скончались 127 заболевших (сутками ранее – 47).
Официально за 8 февраля сделан 30 901 тест на коронавирус (13 662 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 17 658, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 13 243.
Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Запорожской областях.
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 249 646 заболевших COVID-19. 1 084 608 из них выздоровели, 23 771 – умер. Проведено более 6,4 млн тестов.
Данные по областям:
Ивано-Франковская – 525 новых заболевших;
Закарпатская – 276;
Киев – 243;
Черновицкая – 194;
Запорожская – 164;
Черкасская – 150;
Харьковская – 124;
Львовская – 97;
Киевская – 90;
Одесская – 90;
Ровенская – 86;
Полтавская – 72;
Днепропетровская – 71;
Донецкая – 59;
Волынская – 58;
Николаевская – 57;
Херсонская – 52;
Тернопольская – 51;
Луганская – 49;
Винницкая – 47;
Хмельницкая – 31;
Сумская – 26;
Кировоградская – 20;
Житомирская – 17;
Черниговская – 7.
- Украина рассчитывает начать вакцинацию против коронавируса в феврале. В этом месяце ожидаются поставки вакцин от Pfizer/BioNtech, AstraZeneca и Novavax.
- Вчера, 8 февраля, Степанов заявил, что Украина получила подтверждение на поставку 22 млн доз вакцины от COVID-19.
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