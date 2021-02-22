Созданы "капли в нос" против заражения коронавирусом. Эффективность 100% – пока у животных

Международная группа биологов сдержанно сообщила о прорыве в химиопрофилактике коронавируса: на хорьках, которые не меньше людей подвержены этому патогену и риску тяжелого течения болезни, проверен препарат-липопептид, предотвращающий инфицирование. Об этом они пишут в журнале Science.

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Авторы утверждают, что их соединение [SARS HRC -PEG 4 ] 2 -chol профилактически эффективно как против оригинальных вариантов "короны", так и новых, вроде D614G, "британца" и "южноафриканца".

Чтобы проникнуть в клетку и заразить ее, вирусная частица "якорится" к рецептору АСЕ2 на ее поверхности посредством своего S-белка (шипа), после чего начинается следующий этап – слияние оболочки вируса и мембраны клетки. Его у SARS-CoV-2 обеспечивает участок шипа под названием HRC. При этом он не так подвержен мутациям, как другие участки S-белка.

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Авторы провели большую работу по подбору адекватной формы липопептида, который химически "мимкрирует" HRC и за счет большой концентрации на подверженных заражению поверхностях слизистой оболочки (через капли в нос, например) тормозит массовый процесс слияния вирионов с клетками.

Эту блокировку и "фору" во времени иммунитет использует, чтобы эффективно уничтожать вирионы, которые все же инфицировали часть клеток.

Выяснилось, что [SARS HRC -PEG 4 ] 2 -chol тормозит инфицирование не только культуры клеток "в пробирке", но и среди хорьков. В эксперименте трех особей заразили "короной" и пустили на сутки в клетку к шести плацебо-хорькам и шести тем, которым закапали в нос липопептид. Результат: все животные, кому не была проведена химиопрофилактика, заразились, и не заразилось ни одно из экспериментальной группы.

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"Ежедневное введение хорькам полностью предотвратило прямую передачу SARS-CoV-2. Этот липопептид очень стабильный, имеет длительный срок хранения, не требует охлаждения и легко вводится, что делает его особенно подходящим для лечения труднодоступных групп населения. Он может легко использоваться для безопасной и эффективной профилактики для снижения передачи", – пишут они.

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Евгений Пилипенко

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