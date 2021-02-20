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Коронавирус. В Ивано-Франковской области разворачивают первый мобильный госпиталь – фото

20.02.2021, 15:17
Коронавирус. В Ивано-Франковской области разворачивают первый мобильный госпиталь – фото - Фото
Мобильный госпиталь в Ивано-Франковске (фото 1 - Арсен Аваков, Twitter)

В Ивано-Франковской области из-за вспышки коронавируса разворачивают первый в Украине мобильный госпиталь для больных COVID-19. Фотографии опубликовал в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.

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Глава МВД отметил, что развертыванием госпиталя занимается Госслужба чрезвычайных ситуаций.

По его словам, госпиталь состоит из нескольких модулей на 120 коек. Он укомплектован всем необходимым медоборудованием, заверил министр.

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Марк Сировой
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вспышка ивано-франковск госпиталь коронавирус COVID-19
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