Минздрав Израиля: Риск заболевания коронавирусом у вакцинированных резко упал

Риск заболевания коронавирусом среди людей, получивших обе вакцины Pfizer-BNT, снизился на 95,8% в сравнении с теми, кто не вакцинировался. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Израиля.

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В сообщении говорится, что вакцина также эффективна в предотвращении лихорадки, проблем с дыханием, осложнений, госпитализаций и смертей, связанных с коронавирусом. Ее эффективность оценивают как "очень высокую".

Выводы основываются на данных, собранных до 13 февраля от израильтян, получивших вторую прививку минимум за две недели до этого.

По данным Reuters, к 30 января около 1,7 млн человек в Израиле прошли оба этапа вакцинации. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что в течение следующих двух недель 95% израильтян в возрасте 50 лет и старше будут вакцинированы.

15 февраля Израиль поделился свежими данными об эффективности вакцины Pfizer-BNT: информация впечатляет.

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Владислав Сердюк

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