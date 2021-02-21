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Минздрав Израиля: Риск заболевания коронавирусом у вакцинированных резко упал

21.02.2021, 11:00
Минздрав Израиля: Риск заболевания коронавирусом у вакцинированных резко упал - Фото
Вакцина Pfizer (Фото: EPA-EFE/WAEL HAMZEH)

Риск заболевания коронавирусом среди людей, получивших обе вакцины Pfizer-BNT, снизился на 95,8% в сравнении с теми, кто не вакцинировался. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Израиля.

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В сообщении говорится, что вакцина также эффективна в предотвращении лихорадки, проблем с дыханием, осложнений, госпитализаций и смертей, связанных с коронавирусом. Ее эффективность оценивают как "очень высокую". 

Выводы основываются на данных, собранных до 13 февраля от израильтян, получивших вторую прививку минимум за две недели до этого.

По данным Reuters, к 30 января около 1,7 млн человек в Израиле прошли оба этапа вакцинации. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что в течение следующих двух недель 95% израильтян в возрасте 50 лет и старше будут вакцинированы.

  • 15 февраля Израиль поделился свежими данными об эффективности вакцины Pfizer-BNT: информация впечатляет. 

Читайте также: Израиль вакцинировал от COVID-19 почти 40% населения. Нетаньяху воодушевлен результатами

Владислав Сердюк
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Израиль вакцина коронавирус COVID-19
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