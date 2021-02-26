Коронавирус. 8000 заболевших второй день подряд, всплеск на западной Украине продолжается
Вчера, 25 февраля, в Украине выявили 8003 заболевших коронавирусом (днем ранее – 8147), сделано 78 264 тестов на COVID-19 (86 926), сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
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За прошедшие сутки больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Ивано-Франковской (857) области, Киеве (748), а также Винницкой (738), Черновицкой (638), Киевской (548) и Закарпатской (515) областях.
За сутки умерли 146 человек с COVID-19 (днем ранее – 135), выздоровели – 4244 (3889), были госпитализированы – 2762 (2770).
Основным методом ПЦР сделали 36 809 тестов на коронавирус (36 670), выявляющим и переболевших методом ИФА – 16 271 (22 760), экспресс-тестом на антиген – 25 184 (27 496).
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрировали 1 333 844 заболевших: 25 742 человека умерли, 1 163 555 выздоровели.
Динамика заболеваемости в Киеве и областях:
Киев – 748 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 652);
Винницкая область – 738 (639);
Волынская – 219 (193);
Днепропетровская – 421 (316);
Донецкая – 136 (218);
Житомирская – 455 (711);
Закарпатская – 515 (654);
Запорожская – 120 (132);
Ивано-Франковская – 857 (711);
Киевская – 548 (318);
Кировоградская – 43 (63);
Луганская – 31 (47);
Львовская – 474 (432);
Николаевская – 150 (194);
Одесская – 319 (268);
Полтавская – 111 (210);
Ровенская – 133 (187);
Сумская – 160 (219);
Тернопольская – 305 (332);
Харьковская – 331 (432);
Херсонская – 32 (52);
Хмельницкая – 262 (285);
Черкасская – 127 (160);
Черновицкая – 638 (561);
Черниговская – 130 (161).
Отсутствуют данные с временно оккупированного Крыма, части Донецкой и Луганской областей.
- 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцин против коронавируса, а 24-го – началась вакцинация. Первую официальную в стране прививку получил медик из Черкасской области.
- С 24 февраля в Украине начался адаптивный карантин, в красной зоне находится Ивано-Франковская область.
- 26 февраля Степанов призвал не бояться побочных эффектов вакцины от COVID-19 и сравнил ее с прививкой от гриппа.
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