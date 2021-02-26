UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коронавирус. 8000 заболевших второй день подряд, всплеск на западной Украине продолжается

26.02.2021, 08:20
Коронавирус. 8000 заболевших второй день подряд, всплеск на западной Украине продолжается - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Вчера, 25 февраля, в Украине выявили 8003 заболевших коронавирусом (днем ранее – 8147), сделано 78 264 тестов на COVID-19 (86 926), сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За прошедшие сутки больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Ивано-Франковской (857) области, Киеве (748), а также Винницкой (738), Черновицкой (638), Киевской (548) и Закарпатской (515) областях.

За сутки умерли 146 человек с COVID-19 (днем ранее – 135), выздоровели – 4244 (3889), были госпитализированы – 2762 (2770).

Основным методом ПЦР сделали 36 809 тестов на коронавирус (36 670), выявляющим и переболевших методом ИФА – 16 271 (22 760), экспресс-тестом на антиген – 25 184 (27 496).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрировали 1 333 844 заболевших: 25 742 человека умерли, 1 163 555 выздоровели.

Динамика заболеваемости в Киеве и областях:

Киев – 748 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 652);
Винницкая область – 738 (639);
Волынская – 219 (193);
Днепропетровская – 421 (316);
Донецкая – 136 (218);
Житомирская – 455 (711);
Закарпатская – 515 (654);
Запорожская – 120 (132);
Ивано-Франковская – 857 (711);
Киевская – 548 (318);
Кировоградская – 43 (63);
Луганская – 31 (47);
Львовская – 474 (432);
Николаевская – 150 (194);
Одесская – 319 (268);
Полтавская – 111 (210);
Ровенская – 133 (187);
Сумская – 160 (219);
Тернопольская – 305 (332);
Харьковская – 331 (432);
Херсонская – 32 (52);
Хмельницкая – 262 (285);
Черкасская – 127 (160);
Черновицкая – 638 (561);
Черниговская – 130 (161).

Отсутствуют данные с временно оккупированного Крыма, части Донецкой и Луганской областей.

Читайте также: ВОЗ: Смертность от COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд – инфографика

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Украина киев статистика коронавирус COVID-19 области
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 