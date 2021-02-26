Коронавирус. 8000 заболевших второй день подряд, всплеск на западной Украине продолжается

Вчера, 25 февраля, в Украине выявили 8003 заболевших коронавирусом (днем ранее – 8147), сделано 78 264 тестов на COVID-19 (86 926), сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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За прошедшие сутки больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Ивано-Франковской (857) области, Киеве (748), а также Винницкой (738), Черновицкой (638), Киевской (548) и Закарпатской (515) областях.

За сутки умерли 146 человек с COVID-19 (днем ранее – 135), выздоровели – 4244 (3889), были госпитализированы – 2762 (2770).

Основным методом ПЦР сделали 36 809 тестов на коронавирус (36 670), выявляющим и переболевших методом ИФА – 16 271 (22 760), экспресс-тестом на антиген – 25 184 (27 496).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрировали 1 333 844 заболевших: 25 742 человека умерли, 1 163 555 выздоровели.

Динамика заболеваемости в Киеве и областях:

Киев – 748 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 652);

Винницкая область – 738 (639);

Волынская – 219 (193);

Днепропетровская – 421 (316);

Донецкая – 136 (218);

Житомирская – 455 (711);

Закарпатская – 515 (654);

Запорожская – 120 (132);

Ивано-Франковская – 857 (711);

Киевская – 548 (318);

Кировоградская – 43 (63);

Луганская – 31 (47);

Львовская – 474 (432);

Николаевская – 150 (194);

Одесская – 319 (268);

Полтавская – 111 (210);

Ровенская – 133 (187);

Сумская – 160 (219);

Тернопольская – 305 (332);

Харьковская – 331 (432);

Херсонская – 32 (52);

Хмельницкая – 262 (285);

Черкасская – 127 (160);

Черновицкая – 638 (561);

Черниговская – 130 (161).

Отсутствуют данные с временно оккупированного Крыма, части Донецкой и Луганской областей.

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Дарья Мостовая

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