В Украине – новые зоны карантина: в красной – две области

Минздрав опубликовал обновленный список карантинных зон в рамках введения адаптивного карантина с 24 февраля.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В красную зону попали Ивано-Франковская и Черновицкая области.

В оранжевую зону попали:

Винницкая область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Запорожская область;

Луганская область;

Тернопольская область.

Все остальные области и Киев находятся в желтой зоне.

Решение об ослаблении уровня эпидемической опасности может быть пересмотрено через 14 дней.

Зеленая зона. в общественных зданиях и транспорте – маска или респиратор; при проведении массовых мероприятий – не больше одного человека на пять квадратных метров; заполненность в кинотеатрах и театрах – 50%; перевозка пассажиров только на местах для сидения.

Желтая зона (+ ограничения зеленой). Запрещается: посещение заведений социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

Оранжевая зона (+ ограничения желтой). Запрещается: деятельность заведений размещения (хостелы, турбазы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; спортзалы, фитнесс-центры, заведения культуры; прием новых смен в детских лагерях; ограничения для массовых мероприятий – один человек на 20 кв.м и не больше 100 человек.

Красная зона (+ ограничения оранжевой). Запрещается: работа общественного транспорта, посещение образовательных учреждений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

С 24 февраля Украина возвращается к адаптивному карантину.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.