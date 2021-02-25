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Коронавирус. В Украине растет заболеваемость: более 8000 новых случаев за сутки

25.02.2021, 08:20
Коронавирус. В Украине растет заболеваемость: более 8000 новых случаев за сутки - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 24 февраля, в Украине выявили 8147 заболевших коронавирусом (днем ранее – 5850), сделано 86 926 тестов на COVID-19 (79 538), сообщил в Facebook руководитель минздрава Максим Степанов. По данным СНБО, в последний раз большее число заболевших за сутки было зафиксировано 15 января (8199).

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За прошедшие сутки больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Киеве (652), Ивано-Франковской (711), Житомирской (711), Закарпатской (654) и Винницкой (639) областях.

За сутки умерли 135 человек с COVID-19 (днем ранее – 152), выздоровели – 3889 (3645), были госпитализированы – 2770 (3049).

Основным методом ПЦР сделали 36 670 тестов на коронавирус (34 351), выявляющим и переболевших методом ИФА – 22 760 (15 548), экспресс-тестом на антиген – 27 496 (29 639).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрировали 1 317 694 заболевших: 25 461 человек умер, 1 155 442 выздоровели.

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Динамика заболеваемости в Киеве и областях:

Киев – 652 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 547);
Винницкая область – 639 (601);
Волынская – 193 (140);
Днепропетровская – 316 (227);
Донецкая – 218 (126);
Житомирская – 711 (164);
Закарпатская – 654 (389);
Запорожская – 132 (156);
Ивано-Франковская – 711 (600);
Киевская – 318 (275);
Кировоградская – 63 (58);
Луганская – 47 (51);
Львовская – 432 (287);
Николаевская – 194 (145);
Одесская – 268 (215);
Полтавская – 210 (92);
Ровенская – 187 (145);
Сумская – 219 (136);
Тернопольская – 332 (174);
Харьковская – 432 (361);
Херсонская – 52 (28);
Хмельницкая – 285 (235);
Черкасская – 160 (74);
Черновицкая – 561 (524);
Черниговская – 161 (41).

Отсутствую данные с временно оккупированного Крыма, части Донецкой и Луганской областей.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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