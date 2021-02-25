Коронавирус. В Украине растет заболеваемость: более 8000 новых случаев за сутки

Вчера, 24 февраля, в Украине выявили 8147 заболевших коронавирусом (днем ранее – 5850), сделано 86 926 тестов на COVID-19 (79 538), сообщил в Facebook руководитель минздрава Максим Степанов. По данным СНБО, в последний раз большее число заболевших за сутки было зафиксировано 15 января (8199).

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За прошедшие сутки больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Киеве (652), Ивано-Франковской (711), Житомирской (711), Закарпатской (654) и Винницкой (639) областях.

За сутки умерли 135 человек с COVID-19 (днем ранее – 152), выздоровели – 3889 (3645), были госпитализированы – 2770 (3049).

Основным методом ПЦР сделали 36 670 тестов на коронавирус (34 351), выявляющим и переболевших методом ИФА – 22 760 (15 548), экспресс-тестом на антиген – 27 496 (29 639).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрировали 1 317 694 заболевших: 25 461 человек умер, 1 155 442 выздоровели.

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Динамика заболеваемости в Киеве и областях:

Киев – 652 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 547);

Винницкая область – 639 (601);

Волынская – 193 (140);

Днепропетровская – 316 (227);

Донецкая – 218 (126);

Житомирская – 711 (164);

Закарпатская – 654 (389);

Запорожская – 132 (156);

Ивано-Франковская – 711 (600);

Киевская – 318 (275);

Кировоградская – 63 (58);

Луганская – 47 (51);

Львовская – 432 (287);

Николаевская – 194 (145);

Одесская – 268 (215);

Полтавская – 210 (92);

Ровенская – 187 (145);

Сумская – 219 (136);

Тернопольская – 332 (174);

Харьковская – 432 (361);

Херсонская – 52 (28);

Хмельницкая – 285 (235);

Черкасская – 160 (74);

Черновицкая – 561 (524);

Черниговская – 161 (41).

Отсутствую данные с временно оккупированного Крыма, части Донецкой и Луганской областей.

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Марк Сировой

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